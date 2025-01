Συγχαρητήρια Μητσοτάκη σε Τραμπ: Στρατηγική η σχέση με ΗΠΑ  

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την ορκωμοσία του. Σε ανάρτηση του στα αγγλικά στο Χ ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η χώρα μας είναι προσηλωμένη στην ισχυρή εταιρική σχέση και προσβλέπει «στην κυβέρνησή σας για την προώθηση της ασφάλειας της σταθερότητας και της κοινής ευημερίας».

Heartfelt congratulations to @realDonaldTrump on being sworn in as the 47th President of the United States. Greece is committed to our strong strategic partnership and looks forward to working with your administration to advance security, stability, and shared prosperity.