Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη στη νέα πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας

Απάντηση στις προκλήσεις της νέας προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, που κατά την ορκωμοσία της αποκάλεσε τη χώρα της «Μακεδονία», έδωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός τονίζει μεταξύ άλλων ότι «η Ελλάδα απορρίπτει χειρισμούς όπως αυτούς με τους οποίους εγκαινιάζει τη θητεία της η κυρία Σιλιάνοφσκα» και την καλεί «να επανέλθει στα νόμιμα καθήκοντά της και στις συμπεριφορές που απορρέουν από τον ρόλο της».

«Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν θα δεχτούμε παρόμοια ολισθήματα» προειδοποιεί στο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Η προκλητική επιλογή της νέας Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας να παραβεί το επίσημο κείμενο του όρκου της και να αποκαλέσει τη χώρα της με διαφορετικό όνομα αποτελεί πρωτοβουλία παράνομη και ανεπίτρεπτη. Πράξη, η οποία παραβιάζει τη Συμφωνία των Πρεσπών και το ίδιο το Σύνταγμα του κράτους της. Ναρκοθετώντας, όμως, και το μέλλον του, όπως ήδη δήλωσαν η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Είναι γνωστό ότι, ως αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία καταψήφισε τη Συμφωνία του 2019. Προειδοποιώντας, μάλιστα, τότε, για τα προβλήματα που θα δημιουργούσαν οι αστοχίες της.

Ως κυβέρνηση, ωστόσο, σεβαστήκαμε την ελληνική υπογραφή σε μία διεθνή συνθήκη, δεσμευτική για τη χώρα. Δυστυχώς, η πρόσφατη εξέλιξη δικαιώνει τη σταθερά επιφυλακτική θέση μας.

Η Ελλάδα απορρίπτει χειρισμούς όπως αυτούς με τους οποίους εγκαινιάζει τη θητεία της η κυρία Σιλιάνοφσκα. Την καλεί να επανέλθει στα νόμιμα καθήκοντά της και στις συμπεριφορές που απορρέουν από τον ρόλο της.

Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν θα δεχτούμε παρόμοια ολισθήματα. Και επαναλαμβάνουμε ότι κάθε πρόοδος στις διμερείς σχέσεις, όπως και κάθε βήμα των Σκοπίων προς την Ευρώπη εξαρτώνται από την ειλικρινή τήρηση των συμφωνηθέντων. Από τη σωστή χρήση της συνταγματικής ονομασίας της γειτονικής χώρας. Και, ασφαλώς, από την αποφυγή προκλήσεων».

Ωστόσο, οι προκλήσεις της νέας προέδρου της γείτονος δεν περιορίστηκαν στην χθεσινή ορκομωσία της όταν και ορκίστηκε στο όνομα της «Μακεδονίας».

Απαντώντας σε ανάρτηση της πρεσβείας της Σουηδίας στη Βόρεια Μακεδονία, η Γκορντάνα Σελιάνοφσκα αναφέρθηκε στο πρόσωπό της ως πρόεδρος της «Μακεδονίας». Συγκεκριμένα έγραψε στο Χ:

«Σας ευχαριστώ για τα θερμά συγχαρητήρια. Η Σουηδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουν πάντα έναν πιστό σύμμαχο στο πρόσωπο της Προέδρου της Μακεδονίας για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων και των στόχων της ισότητας των φύλων».

Congratulations to President Gordana Siljanovska-Davkova @gogamkd on being inaugurated as 🇲🇰first female President. The President put a strong emphasis on women’s rights in her speech in parliament today. Sweden provides assistance to 🇲🇰 in order to support🇪🇺accession ….1/2👇 pic.twitter.com/Unm32rr3BS