Ρόδος: Μια εβδομάδα δωρεάν διακοπές στους τουρίστες που έφυγαν από το νησί

Μεγάλη η καταστροφή στην Ρόδο από τις φωτιές - Εκατοντάδες τουρίστες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το νησί

Στο βρετανικό κανάλι ITV έδωσε συνέντευξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αναφέρθηκε στις πρόσφατες καταστροφικές φωτιές στη Ρόδο, αλλά και στους τουρίστες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το νησί και να διακόψουν απότομα τις διακοπές τους.

Όπως είπε, όσοι τουρίστες από εκείνους που έφυγαν από τη Ρόδο λόγω των πυρκαγιών το επιθυμούν, μπορούν να επιστρέψουν του χρόνου στο νησί την άνοιξη και να ευχαριστηθούν μια εβδομάδα δωρεάν διακοπών.

'Rhodes today is more welcoming than ever, the island is back to normal.'



'The Greek government will offer 1 week of free holiday on Rhodes next spring or fall for all of those whose holiday was cut short due to the wild fires.'



