Μητσοτάκης στο Bloomberg: Πρόωρη αποπληρωμή δανείων του μνημονίου  

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σήμερα μηνύματα στις αγορές με συνέντευξη του στο Bloomberg, στην οποία ανέφερε ότι θα πληρώσουμε τα δάνεια νωρίτερα και ότι θα επισπευσθούν οι μεταρρυθμίσεις, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα.

Συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύτηκε ότι η Ελλάδα προτίθεται να αποπληρώσει πρόωρα, δύο χρόνια πριν, τα δάνεια διάσωσης του πρώτου μνημονίου, στη συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του Bloomberg.

Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis pledges to repay two years of bailout loans ahead of schedule, in a confident signal to financial markets at the start of his second term in office https://t.co/VyNgXpsxKl pic.twitter.com/imbTeV3FHy