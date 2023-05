Ανακοινώθηκε η ημερομηνία των ευρωεκλογών - Κάλπες στις 9 Ιουνίου 2024

Την επαναφορά του σταυρού προτίμησης στις ευρωεκλογές εξετάζει η κυβέρνηση, εφόσον επανεκλεγεί

Στις 9 Ιουνίου 2024 θα στηθεί η κάλπη για τις ευρωεκλογές στην Ελλάδα.

Οι ευρωεκλογές, οι οποίες γίνονται κάθε 5 χρόνια, στήνονται σχεδόν ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη-μέλη. Το 2024 θα διεξαχθούν από την Πέμπτη 6 έως την Κυριακή 9 Ιουνίου, ανάλογα με το πώς θα αποφασίσει κάθε χώρα.

Συνολικά εκλέγονται 751 βουλευτές από όλα τα κράτη-μέλη, που κατανέμονται κατά χώρα ανάλογα με τον πληθυσμό της.

#COREPERII | The EU Ambassadors just approved setting 6 to 9 June 2024 as the dates for the next European Parliament elections.