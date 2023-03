Τέμπη: Όλες οι χώρες που ευχαρίστησε ο Δένδιας για τη συμπαράσταση 

Συνεχίζεται και σήμερα το διεθνές κύμα συμπαράστασης στην Ελλάδα για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Από το πρωί, αξιωματούχοι ξένων χωρών τηλεφωνούν στον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, για να εκφράσουν συλλυπητήρια για την απώλεια ζωών από το τραγικό δυστύχημα.

Μετά τον πρόεδρο της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και υπουργό Εξωτερικών Ιγκνάτσιο Κασίς και τους υπουργούς Εξωτερικών της Πολωνίας και της Μάλτας, ο Νίκος Δένδιας είχε διαδοχικές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Λιθουανό ομόλογό του Γκαμπριέλιους Λαντσμπέργκις, την αναπληρώτρια υπουργό Άμυνας της Βουλγαρίας και πρώην υπουργό Εξωτερικών, Τεοντόρα Γκεντσόφσκα, καθώς και την υφυπουργό Εξωτερικών της Βουλγαρίας Βελισλάβα Πετρόβα.

A warm thank you to all the citizens around the world who expressed their solidarity with the 🇬🇷 people. We extend our deep appreciation to all who offered a kind message of support addressed to @GreeceMFA and the Greek diplomatic & consular authorities, so far, in: pic.twitter.com/bJodY4HMyG