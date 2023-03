Τουρκία: «Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στους γείτονές μας στην Ελλάδα»

Tριήμερο εθνικό πένθος στη χώρα με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σε τηλεφωνική επικοινωνία, ο ΥΠΕΞ Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβόυσογλου εξέφρασε στον Έλληνα ομόλογό του, Νίκο Δένδια, τα συλλυπητήριά του για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε τον Τσαβούσογλου για την αλληλεγγύη σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νίκο Δένδια είχε και ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, ο οποίος μετεφερε τα συλλυπήτηριά του στην Ελλαδα για την τραγωδία.

Λίγο νωρίτερα, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

«Μάθαμε με μεγάλη θλίψη ότι πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τραυματίστηκαν χθες το βράδυ ύστερα από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στους γείτονές μας, στην Ελλάδα. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στους συγγενείς όσων έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τραγικό δυστύχημα, καθώς και στους ανθρώπους και την κυβέρνηση της Ελλάδας και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες» ήταν η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ.

Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη/ Eurokinissi

«Είμαστε δίπλα σας» αναφέρει στα ελληνικά η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο μήνυμά της για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

My thoughts are with the people of Greece after the terrible train accident that claimed so many lives last night near Larissa.



The whole of Europe is mourning with you. I also wish for a speedy recovery for all the injured.



Είμαστε δίπλα σας