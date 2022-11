Βασιλιάς Κάρολος: Tι έγινε στη συνάντηση με Μητσοτάκη - Τα στιγμιότυπα  

Η συνάντηση του Βασιλιά Κάρολου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι στο κάστρο του Windsor (Video Star, φωτογραφία Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού)

Συνάντηση με τον Βασιλιά Κάρολο είχε πριν λίγη ώρα στο Λονδίνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η οποία σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές έγινε σε θερμό κλίμα.

Συνάντηση Κάρολου – Μητσοτάκη: Οι φωτογραφίες του Βρετανού βασιλιά με τον Έλληνα πρωθυπουργό και τη σύζυγό του Μαρέβα στο κάστρο του Windsor (φωτογραφία Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, επρόκειτο για μια ιδιωτική συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βασιλιά Κάρολο στο κάστρο του Windsor, συνοδευόμενη από… τσάι αλλά και αρκετά θέματα για συζήτηση. Τον πρωθυπουργό συνόδευσε η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι.

Had the pleasure of meeting with His Majesty King Charles III at Windsor Castle. pic.twitter.com/q3392RuumG