Ουκρανία: Μεταβαίνει στο Κίεβο ο Νίκος Δένδιας

Στο Κίεβο μεταβαίνει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, όπου αναμένεται να έχει συναντήσεις με τον Ουκρανό ομόλογό του, Dmytro Kuleba, και άλλους ανώτατους αξιωματούχους.

Η επίσκεψη αυτή θα είναι η τρίτη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή, καθώς έχει ήδη μεταβεί δύο φορές στην Οδησσό, πόλη άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Ελληνισμό.

Στο πλαίσιο των επαφών του, ο υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να επαναλάβει το μήνυμα ότι η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας όλων των κρατών, και ότι καταδικάζει τον αναθεωρητισμό, από όπου και εάν προέρχεται.

Επίσης, αναμένεται να αναφερθεί στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα για τη στήριξη της κυβέρνησης και του λαού της Ουκρανίας, τόσο σε διμερές, όσο και σε πολυμερές πλαίσιο.

«Ρεσιτάλ υποκρισίας από Τουρκία, παραβιάζει θεμελιώδεις κανόνες Δικαίου»

Για ρεσιτάλ υποκρισίας, αν όχι παραλογισμού, από την Τουρκία έκανε λόγο ο ΥΠΕΞ, σε μαγνητοσκοπημένη ομιλία του στη 18η Σύνοδο του Economist, με τίτλο «Navigating the crisis through mastery and inclusiveness», που ξεκίνησε σήμερα στη Λευκωσία.

«Η Τουρκία πέραν από την απαράδεκτη, καταδικαστέα και συνεχή ρητορική εναντίον της Ελλάδας, προχωρεί και σε πράξεις, προκειμένου να αναστρέψουν την εύθραυστη ισορροπία στη Μεσόγειο», είπε ο κ. Δένδιας, υπογραμμίζοντας πως «δε θα διολισθήσουμε σε αυτόν τον δρόμο».

Ο κ. Δένδιας χαρακτήρισε το τουρκολιβυκό μνημόνιο ως «νομικό τερατούργημα», ενώ είπε πως η Τουρκία «συνεχίζει τις προκλητικές της ενέργειες στο Αιγαίο, στην Κύπρο, σε άλλες περιοχές, παραβιάζοντας θεμελιώδεις κανόνες του διεθνούς δικαίου, κανόνες τους οποίους η ίδια επικαλείται σε ένα ρεσιτάλ υποκρισίας αν όχι παραλογισμού».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο