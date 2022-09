Μητσοτάκης για θάνατο Ελισάβετ: Εξαιρετική η αφοσίωσή της στο καθήκον 

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του, σε ανάρτησή του στο twitter, για τον θάνατο σήμερα το βράδυ της της βασίλισσας της Μεγάλης Βρετανίας Ελισάβετ.

I am deeply saddened by the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. The duty, service, and dedication she demonstrated throughout her reign was not just exemplary but extraordinary.