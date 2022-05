Στις κερκίδες του ΝΒΑ για το Σέλτικς – Χιτ ο Μητσοτάκης

Από κοντά την αναμέτρηση των Μπόστον Σέλτικς με τους Μαϊάμι Χιτ παρακολούθησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός βρίσκεται ξανά (μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, στα μέσα του μηνός) στις Ηνωμένες Πολιτείες ως τιμώμενο πρόσωπο στην 146η τελετή αποφοίτησης του Boston College.

Έτσι, είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει διά ζώσης το Game 4 των τελικών της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA.

Ο πρωθυπουργός βρέθηκε στις κερκίδες του TD Garden για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση των Μπόστον Σέλτικς με τους Μαϊάμι Χιτ / Στιγμιότυπο από twitter / MarkJKim_

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καθόταν κοντά στον αγωνιστικό χώρο του TD Garden, έχοντας σε διπλανή απόσταση των rookie γκαρντ των Ντιτρόιτ Πίστονς, Κέιντ Κάνινγχαμ.

Ο αγώνας έληξε με νίκη των Σέλτικς με 102-82 των Χιτ.



Cade Cunningham, Isaiah Stewart and Killian Hayes are randomly at this Celtics-Heat playoff game lmao pic.twitter.com/Yw9YvOFmCp