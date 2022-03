Συνάντηση Δένδια-Σούκρι: Μπλόκο στα τουρκικά παιχνίδια εναντίον της Ελλάδας

Η ενεργειακή και η επισιτιστική κρίση βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν νωρίτερα στο Κάιρο, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Σαμέχ Σούκρι.

Ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ αποκάλυψε το «παιχνίδι» που παίζουν σε βάρος μας οι Τούρκοι.

Όπως είπε, στον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας, που συγκαλούν μία φορά τον χρόνο οι αραβικές χώρες στην Τζέντα, οι Τούρκοι καταθέτουν ψηφίσματα για το Κυπριακό και κάνουν και παράπονα για τη μεταχείριση των μουσουλμάνων στην Ελλάδα.

Οι δύο ΥΠΕΞ συμφώνησαν η Ελλάδα να στείλει έναν ειδικό εκπρόσωπο σε αυτόν τον οργανισμό, ώστε να λέει την αλήθεια, όποτε οι Τούρκοι προσπαθούν να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα.

Οι κ. Δένδιας και Σούκρι συνομίλησαν και για την ενεργειακή και την επισιτιστική κρίση.

Η Ελλάδα θέλει να «τρέξε» η ηλεκτρική σύνδεση των δύο χωρών, ενώ η Αίγυπτος έχει σοβαρό πρόβλημα με το σιτάρι και η χώρα μας έχει εκφράσει την πρόθεση να την βοηθήσει.

Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα και, μάλιστα, μετά τη Σύνοδο των Αραβικών Χωρών στο Ισραήλ, παρουσία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν.

