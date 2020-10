Διπλωματικό «τείχος» σε Άγκυρα από Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η νέα τριμερής συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.

Ο οικοδεσπότης Νίκος Δένδιας υποδέχθηκε στο ΥΠΕΞ τους ομολόγους του, Γκάμπι Ασκενάζι και Νίκο Χριστοδουλίδη.

Οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο, με την αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα, αλλά στους στους τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης της πολυεπίπεδης συνεργασίας σε τομείς, όπως η ενέργεια και η οικονομία.

«Θαυμάσιο να βλέπεις τη συνεχιζόμενη δυναμική σε αυτήν τη στρατηγικά σημαντική τριμερή σχέση- και ανυπομονούμε για έναν άλλο γύρο της σύμπραξης 3 + 1 προσθέτοντας τις ΗΠΑ σύντομα», έγραψε στο twitter για τη συνάντηση ο πρέσβης των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ.

Wonderful to see continued momentum in this strategically important trilateral relationship- and looking forward to another round of 3+1 engagement adding the 🇺🇸 soon. https://t.co/BmbFr6Tsem