Συνάντηση Δένδια με ΥΠΕΞ Ισραήλ ενόψει της νέας  τριμερούς 

Με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Γκάμπι Ασκενάζι συναντήθηκε απόψε στο υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα, ενόψει της αυριανής τριμερούς συνάντησης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. «Υποδέχτηκα στο υπουργείο Εξωτερικών τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκάμπι Ασκενάζι (Gabi Ashkenazi), ενόψει της αυριανής τριμερούς συνάντησης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ» έγραψε σχετικά στο προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Νίκος Δένδιας.

Μετά την κατ' ιδίαν συνάντηση των δύο υπουργών Εξωτερικών ακολούθησαν διερυμένες συνομιλίες αντιπροσωπειών της Ελλάδας και του Ισραήλ υπό τους Ν. Δένδια και Γκ. Ασκενάζι. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και οι σχέσεις ΕΕ - Ισραήλ, όπως κάνει γνωστό με νέα αναρτησή του, ο υπουργός Εξωτερικών.

Ο κ. Ασκενάζι συναντήθηκε επίσης με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Μόλις συναντήθηκα με τον Έλληνα πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών. Συζητήσαμε τις θετικές αλλαγές στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων ειρηνευτικών συμφωνιών και των χωρών που εντάχθηκαν στη διαδικασία. Συζητήσαμε επίσης τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τον αντίκτυπό τους στις χώρες μας» έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικων.

I just met with both the Greek Prime Minister and Foreign Minister.

We discussed the positive changes in the Middle East, including the recent peace agreements and those countries joining the process.

