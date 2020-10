Και τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ είδε ο Λαβρόφ στην Αθήνα!

Δείτε το video από τη συνάντηση Δένδια - Λαβρόφ στην Αθήνα

Επίκεντρο ευρύτερων διπλωματικών συνεννοήσεων στην περιοχή έγινε η Αθήνα, με την αφορμή της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ και τη συνάντησή του με τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Δένδια και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

🇷🇺🇮🇱 In Athens, Sergey Lavrov held a meeting with Minister of Foreign Affairs of the State of #Israel Gabi Ashkenazi @Gabi_Ashkenazi. #Russia #Greece #Lavrov #Athens @IsraelinGreece @IsraelMFA pic.twitter.com/tIqKFcmEKI