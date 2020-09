Το μενού στο γεύμα Μητσοτάκη - Πομπέο: Θεσμός τα… ντολμαδάκια

Το video του μεσημβρινού δελτίου ειδήσεων του Star για την επίσκεψη Μητσοτάκη - Πομπέο στην Κρήτη

Θεσμός φαίνεται ότι έχουν γίνει τα ντολμαδάκια της οικογένειας Μητσοτάκη για τους υψηλούς προσκεκλημένους της.

Δεκαετίες μετά τα ντολμαδάκια του Κωνσταντίνου και της Μαρίκας Μητσοτάκη στο ζεύγος Μπους (πρεσβύτερου), ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα, φρόντισαν να υπάρχει το ίδιο πιάτο στο μενού του γεύματος που παρέθεσαν στο σπίτι του Έλληνα πρωθυπουργού στα Χανιά, στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο και στη σύζυγό του.

Το μενού περιείχε συγκεκριμένα: Καλτσούνια με γλυκιά μυζήθρα, ντολμαδάκια με ρύζι και αρωματικά, χωριάτικη σαλάτα, γιουβέτσι μοσχάρι με κριθαράκι και τριμμένο κρητικό τυρί, κέικ σοκολάτας ρολό και καφές. Το φαγητό συνοδεύτηκε με κρασί αλλά και ρακή.

Μάλιστα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ευχαρίστησε και στα ελληνικά, σε ανάρτηση στο twitter.

Ευχαριστώ to @PrimeministerGR for showing me the true meaning of Greek hospitality. The U.S.-Greece relationship is built on a strong foundation of people-to-people ties, a testament to our countries' shared values and enduring friendship. pic.twitter.com/Q1Kqnyfd6F