Πάνος Τσακλόγου: Ο νέος υφυπουργός Εργασίας

Ένας οικονομολόγος από τον χώρο της Κεντροαριστεράς ήταν η τρίτη προσθήκη στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά τον μίνι ανασχηματισμό, που ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τρίτης 4 Αυγούστου 2020 ο Στέλιος Πέτσας.

Ο νέος υφυπουργός Εργασίας, Πάνος Τσακλόγου, είναι καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ερευνητικός Εταίρος στο Institute for the Study of Labor (IZA, Bonn) και Hellenic Observatory (LSE, London).

Ο νέος υφυπουργός Εργασίας, Πάνος Τσακλόγλου, έχει διατελέσει σύμβουλος δύο πρωθυπουργών (Γ. Παπανδρέου και Λ. Παπαδήμου)

Έχει δημοσιεύσει πάνω από 90 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους, έχει παρουσιάσει εργασίες του σε περίπου 200 συνέδρια και ημερίδες και έχει συμμετάσχει σε πάνω από 50 ερευνητικά και συμβουλευτικά προγράμματα.

Είναι μέλος των εκδοτικών επιτροπών των περιοδικών Journal of Economic Inequality και Politica Economica – Journal of Economic Policy.

Έχει διατελέσει σύμβουλος των πρωθυπουργών Γιώργου Παπανδρέου (2010-2011) και Λουκά Παπαδήμου (2011-2012) σε θέματα Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής.

Επίσης, έχει διατελέσει πρόεδρος (2012-2014) και μέλος (2002-2004 και 2009-2012) του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων.