Ζωή Ράπτη: Ποια είναι η νέα υφυπουργός Υγείας

Υφυπουργός Υγείας, αρμόδια για τα θέματα Ψυχικής Υγείας, αναλαμβάνει η Ζωή Ράπτη, μετά τον μίνι ανασχηματισμό, που ανακοίνωσε ο Στέλιος Πέτσας το μεσημέρι της Τρίτης.

Η κυρία Ράπτη είναι βουλευτής Β’ Περιφέρειας Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας στον Βόρειο Τομέα, δικηγόρος Αθηνών στο Συμβούλιο της Επικρατείας με ειδίκευση στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος και της Χωροταξίας.

Η Ζωή Ράπτη με τον Στέλιο Πέτσα και τον Βασίλη Κικίλια στην πρόσφατη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο / Πηγή φωτογραφίας: Facebook

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο με διάκριση Master of Laws (LLM with honours) in International Commercial Law στο University of Kent at Canterbury της Μεγάλης Βρετανίας.

Έχει δεκαεξαετή θητεία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και έχει διατελέσει Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψυχικού (1998-2014) καθώς και εκλεγμένη εκπρόσωπος στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).

Η νέα υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη σε παλαιότερη φωτογραφία με τη σύζυγο του πρωθυπουργού, Μαρέβα Μητσοτάκη - Γραμπόφσκι / Πηγή φωτογραφίας: Facebook

Έχει διατελέσει νομική σύμβουλος της Γ.Γ. Ολυμπιακών αγώνων του Υπουργείου Πολιτισμού στην κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή και νομική σύμβουλος του Υπουργείου Υγείας στο Πρόγραμμα Υποστήριξης Μεταρρύθμισης Υγείας στην κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά.

Επίσης, έχει διατελέσει Γενική Γραμματέας του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής» (2010- 2015).

Ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης και η νέα υφυπουργός Υγείας Ζωγή Ράπτη στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας / Πηγή φωτογραφίας: Facebook

Ήταν υποψήφια στις Ευρωεκλογές με την Νέα Δημοκρατία το 2014 και στις Βουλευτικές Εκλογές στην Β΄ Περιφέρεια Αθηνών το 2015.

Από το 2016 μέχρι σήμερα είναι Γραμματέας Σχέσεων Κοινωνίας – Κόμματος και μέλος των Τομέων Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Νέας Δημοκρατίας.