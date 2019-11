Μαρέβα Γκραμπόφσκι: Εντυπωσιακή εμφάνιση στο δείπνο του Σι Τζινπίνγκ

Στο δείπνο που θα παρέθεσε ο Πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κ. Xi Jinping προς τιμήν των ηγετών των τιμώμενων χωρών.

A post shared by Kyriakos Mitsotakis (@kyriakos_) on Nov 4, 2019 at 5:57pm PST