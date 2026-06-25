Νεκρή 3χρονη στη Νέα Υόρκη - Ψείρες της προκάλεσαν αναιμία!

Ζούσε σε ακραία παραμέληση - Καταδικάστηκαν οι γονείς της

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Πηγή: New York Post / Φωτογραφίες Facebook (Samantha Dylewski)
Νεκρή 3χρονη Στη Νέα Υόρκη - Ψείρες Της Προκάλεσαν Αναιμία!
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρή 3χρονη Τζόισλιν Αν Ντάιλεφσκι στη Νέα Υόρκη λόγω σοβαρής παραμέλησης και κακών συνθηκών διαβίωσης.
  • Οι γονείς της, Μάθιου και Σαμάνθα Ντάιλεφσκι, κατηγορούνται για εγκληματική αμέλεια και έχουν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης.
  • Η ιατρική εκτίμηση αναφέρει αναιμία και παρουσία εντόμων στο σώμα της, με τον θάνατό της να οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων.
  • Ο δικαστής τόνισε ότι η κατάσταση του παιδιού ήταν απολύτως αποτρέψιμη και εξέφρασε την απογοήτευσή του για τους γονείς.
  • Οι γονείς έχουν απαγόρευση επικοινωνίας με τα άλλα τέσσερα παιδιά τους έως το 2038.

Σοκ προκαλεί υπόθεση στη Νέα Υόρκη, όπου ένα 3χρονο κορίτσι πέθανε μετά από σοβαρή και παρατεταμένη παραμέληση στο σπίτι όπου έμενε με την οικογένειά της, με τις συνθήκες να χαρακτηρίζονται εξαιρετικά άθλιες. 

Η μικρή Τζόισλιν Αν Ντάιλεφσκι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο διαμέρισμα των γονιών της στο Κόρινθ της Νέας Υόρκης στις 19 Φεβρουαρίου 2025. Οι γονείς της, ο 34χρονος Μάθιου Ντάιλεφσκι και η 33χρονη Σαμάνθα Ντάιλεφσκι αντιμετωπίζουν βαριές ποινικές ευθύνες για τις συνθήκες διαβίωσης του παιδιού. 

Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί βρήκαν έντονη παρουσία εντόμων πάνω στο σώμα και το τριχωτό της κεφαλής του παιδιού, ενώ σύμφωνα με τις καταθέσεις, έπεσε κατσαρίδα από το κεφάλι της, όταν αφαιρέθηκε το καπέλο της.  

Παράλληλα, οι Αρχές ανέφεραν ότι «τα δόντια της ήταν σάπια και μαύρα», ενώ το παιδί είχε αναπτύξει σοβαρή αναιμία, η οποία είχε επηρεάσει την καρδιά και τα όργανά του. 

Σύμφωνα με την ιατρική εκτίμηση, στον θάνατό της φαίνεται να συνέβαλε συνδυασμός παραγόντων, μεταξύ των οποίων η εκτεταμένη προσβολή από ψείρες και η φαρμακευτική ουσία κλονιδίνη που είχε χορηγηθεί για την πίεση. 

Νεκρή 3χρονη στη Νέα Υόρκη - Ψείρες της προκάλεσαν αναιμία!

Η 3χρονη Τζόισλιν Αν Ντάιλεφσκι βρήκε μαρτυρικό θάνατο από την παραμέληση των γονιών της / Φωτογραφία Facebook (Samantha Dylewski)

«Αποτύχατε ως γονείς» – Η καταδίκη του πατέρα και της μητέρας 

Ο δικαστής της κομητείας Σαρατόγκα επέβαλε ποινές φυλάκισης στους δύο γονείς, κατηγορώντας τους για εγκληματική αμέλεια. 

«Αποτύχατε ως γονείς. Η δουλειά σας ήταν να την προστατεύσετε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικαστής, απευθυνόμενος στον πατέρα της 3χρονης. 

Το ζευγάρι είχε προηγουμένως δηλώσει ένοχο για ανθρωποκτονία από εγκληματική αμέλεια, ενώ τα ευρήματα της υπόθεσης οδήγησαν τις Αρχές να χαρακτηρίσουν το σπίτι ακατάλληλο για διαβίωση και να το καταδικάσουν. 

Γονείς παραμέλησαν την 3χρονη κόρη τους, που πέθανε από αναιμία που προκλήθηκε από τα τσιμπήματα εντόμων

Οι γονείς της 3χρονης καταδικάστηκαν για εγκληματική αμέλεια που οδήγησε στον θάνατό της / Φωτογραφία Facebook (Samantha Dylewski)

Ο δικαστής τόνισε επίσης ότι η άσχημη κατάσταση του παιδιού εξελισσόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα και ότι η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. 

«Ήταν πλήρως εξαρτημένη από εσάς. Αυτό ήταν απολύτως αποτρέψιμο και αδιανόητο», σημείωσε. 

Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο πατέρας της 3χρονης δήλωσε πως εύχεται να είχε πεθάνει ο ίδιος αντί για το παιδί του, εκφράζοντας μεταμέλεια για την τραγωδία. 

Και οι δύο γονείς έχουν πλέον απαγόρευση επικοινωνίας με τα άλλα τέσσερα παιδιά τους έως το 2038. 

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για μια από τις πιο σοκαριστικές περιπτώσεις παιδικής παραμέλησης των τελευταίων ετών. 

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