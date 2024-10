Ozempic: Είναι το νέο «όπλο» κατά της γήρανσης; Τι λένε ερευνητές

Ozempic: Τι είναι η σεγμαλουτίδη που έχει εκθρονίσει τα χάπια αδυνατίσματος; / Bίντεο αρχείου Mega

Το Ozempic, το φάρμακο για τον διαβήτη που έγινε ευρέως γνωστό λόγω της χρήσης του και για γρήγορη απώλεια κιλών, μπορεί να επιβραδύνει τη διαδικασία της γήρανσης, σύμφωνα με ερευνητές.

«Η σεμαγλουτίδη, πιο γνωστή ως Ozempic, έχει εκτεταμένα οφέλη πέρα ​​από αυτά που αρχικά φανταζόμασταν», δήλωσε ο καθηγητής Harlan Krumholz, από την Ιατρική Σχολή του Yale, μετά τη δημοσίευση πολλών νέων μελετών.

Συγκεκριμένα, διαπίστωσαν ότι το φάρμακο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία ενός ευρέος φάσματος ασθενειών που σχετίζονται με καρδιακή ανεπάρκεια, αρθρίτιδα, Αλτσχάιμερ, ακόμα και καρκίνο.

«Δε θα με εξέπλητε εάν με τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων με αυτόν τον τρόπο επιβραδύνει τη διαδικασία της γήρανσης», υπογράμμισε ο Krumholz, μιλώντας σε διάσκεψη της European Society of Cardiology, όπου παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνας.

Το Ozempic μπορεί να είναι το νέο ισχυρό όπλο κατά της γήρανσης / AP File Photo (David J. Phillip)

Τα νέα δεδομένα έχουν δημοσιευθεί σε πολλά ιατρικά περιοδικά, συμπεριλαμβανομένου του Journal of the American College of Cardiology (JACC), το οποίο επιμελείται ο καθηγητής Krumholz.

Η μελέτη - μέρος της οποίας χρηματοδοτήθηκε από τον κατασκευαστή της Ozempic, Novo Nordisk - παρακολούθησαν περισσότερα από 17.600 άτομα, ηλικίας 45 ετών και άνω.

Τους χορηγήθηκε είτε 2,4 mg σεμαγλουτίδης είτε ένα placebo για περισσότερα από τρία χρόνια.

Oι συμμετέχοντας ήταν παχύσαρκοι ή υπέρβαροι και είχαν καρδιολογικά προβλήματα, όχι όμως διαβήτη.

Τα άτομα που λάμβαναν το φάρμακο για απώλεια βάρους είχαν τις ίδιες πιθανότητες να νοσήσουν με κορωνοϊό, αλλά ήταν λιγότερο πιθανό να πεθάνουν από αυτόν. Ακόμα, βελτίωσε τα συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας και μείωσε τα επίπεδα φλεγμονής στο σώμα, ανεξάρτητα από το αν οι άνθρωποι έχασαν ή όχι βάρος.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο