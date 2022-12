Τουρκία: Φωτιά σε πολυτελές ξενοδοχείο στην Κωνσταντινούπολη

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωϊ σε πολυτελές ξενοδοχείο της Κωνσταντινούπολης στην Τουρκία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στον τέταρτο όροφο του πενταόροφου Ciragan Palace, στις ακτές του Βοσπόρου, καλύπτοντας το κτίριο με πυκνούς καπνούς.

In #Istanbul, the #Kempinski Hotel in Ciragan Palace is on fire pic.twitter.com/u29M9mdjoC