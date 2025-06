Ισχυρός σεισμός 5,8 Ρίχτερ στη Ρόδο

Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 5,8 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα ανοιχτά της Ρόδου, αναστατώνοντας τους κατοίκους.

Ο σεισμός έγινε στις 02:17 και σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρό του εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο 21 χιλιόμετρα βόρεια της Ρόδου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 64,9 χιλιόμετρα.

Λόγω του μεγάλου εστιακού βάθους μάλιστα δεν υπήρξαν ζημιές στο νησί, αν και ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλα τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη και τα παράλια της Τουρκίας.

Περίπου 45 λεπτά μετά τον μεγάλο σεισμό, σημειώθηκε νέα δόνηση μεγέθους 2,8 Ρίχτερ.

Το επίκεντρό της ήταν 13 χλμ. ανατολικά της Σύμης ενώ το βάθος της 43,9 χλμ.

Αμέσως μετά τον σεισμό εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Ρόδου, όσο και οι ομάδες πολιτικής προστασίας του Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τέθηκαν σε αυξημένη επιφυλακή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές ζημιές ή τραυματισμοί.

Ο σεισμολόγος Ευθύμιος Λέκκας σημείωσε πως από ό,τι φαίνεται τα 5,8 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός και καθησύχασε ότι δεν πρόκειται να προκληθεί τσουνάμι ή να υπάρξει πλούσια μετασεισμική ακολουθία.

⚠Preliminary info: M5.3 #earthquake (#deprem) about 10 km E of #Marmaris (#Turkey) 3 min ago (local time 02:17:22). Updates at:

📱https://t.co/QMSpuj6Z2H

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/fIwFRIrTMO