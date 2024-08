Φωτιά τώρα στην Καρυδιά Κομοτηνής

Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καρυδιά Κομοτηνής το μεσημέρι της Πέμπτης, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. Ισχυρή δύναμη έσπευσε στο σημείο για να ξεκινήσει η επιχείρηση κατάσβεσης.

Στην περιοχή, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

