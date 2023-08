Νέα Φιλαδέλφεια: Νέο Βίντεο από την καταδρομική επίθεση των χούλιγκαν/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Ένα ακόμα βίντεο από την καταδρομική επίθεση του τάγματος εφόδου των Κροατών χούλιγκαν και των Ελλήνων συνεργών τους έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Η ώρα στο βίντεο δείχνει 23:05, ελάχιστα λεπτά πριν πέσει νεκρός από μία και μοναδική μαχαιριά στο χέρι του ο 29χρονος Μιχάλης Κατσούρης.

07.08.2023, AEK Athens🇬🇷 vs BBB (Dinamo Zagreb🇭🇷), video from front of AEK stadium https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/cFjQt96uJw