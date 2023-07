Εφιάλτης δίχως τέλος στη Ρόδο: Κάηκαν σπίτια, ξενοδοχεία και μια εκκλησία

Ακόμα μια εφιαλτική νύχτα πέρασαν κάτοικοι και τουρίστες στο νησί της Ρόδου με τη φωτιά να καίει τα πάντα στο πέρασμά της για πέμπτη συνεχή μέρα. Οι φλόγες έχουν κατακάψει δάσος και κατοικημένες περιοχές στα βόρεια, κεντρικά και νότια του νησιού, ενώ η ένταση των ανέμων αποτελεί ένα ακόμα δύσκολο έργο για τους πυροσβέστες.

Αργά το βράδυ του Σαββάτου, εκκενώθηκαν οι περιοχές Μάσαρη, Μαλώνας και Χαράκι με κατεύθυνση προς τη Ρόδο. Νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί εκκένωση των χωριών της Λίνδου και της Καλάθου καθώς και του οικισμού των Πεύκων, ενώ είχε προηγηθεί μήνυμα από το 112 για τους οικισμούς Γεννάδι και Κιοτάρι.

Πύρινη κόλαση στη Ρόδο / Eurokinissi

Η φωτιά πέρασε και από το χωριό Λαέρμα, όπου έκαψε ένα σπίτι και την εκκλησία του νεκροταφείου. Στο Κιοτάρι, κάηκαν ξενοδοχεία, καταστήματα και αυτοκίνητα.

Με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν και πάλι να επιχειρούν τα εναέρια μέσα, μεταξύ των οποίων και αυτά από Τουρκία και Κροατία. Τις επόμενες ώρες θα φτάσουν στη Ρόδο επιπλέον πυροσβεστικές δυνάμεις από τον Πειραιά.

Πύρινη κόλαση στη Ρόδο / Eurokinissi

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 204 πυροσβέστες με 13 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 39 οχήματα ενώ ήδη έφτασαν στο νησί τα 2 C-130 που μετέφεραν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Στην προσαγωγή ενός άνδρα προχώρησαν οι Αρχές της Ρόδου, μετά από καταθέσεις και μαρτυρίες εθελοντών. Ο άνδρας φέρεται να κινείτο στην περιοχή Απόλλωνα.

Παράλληλα, το Λιμενικό απεγκλώβισε χιλιάδες άτομα διά θαλάσσης από τις περιοχές Γεννάδι και Κιοτάρι, ενώ στην προσπάθεια συνέδραμαν και ιδιωτικά σκάφη. Συνολικά υπολογίζεται ότι έχουν απεγκλωβιστεί 2.500 άτομα, που φιλοξενούνται σε γυμναστήρια, πλοία και σχολεία.

Γραμμή επικοινωνίας για τουρίστες – Ενεργοποίηση Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων

Με εντολή του υπουργού Εξωτερικών, ενεργοποιήθηκε η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου για να διευκολυνθεί η εκκένωση ξένων πολιτών στην Ελλάδα λόγω των εν εξελίξει δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

📌 @GreeceMFA announcement regarding activation of Crisis Management Unit



Τhe Ministry’s Crisis Management Unit has been activated to facilitate the evacuation of foreign citizens in 🇬🇷 due to the ongoing forest fires



☎️+30 210 3681730