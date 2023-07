Αναγκαστική προσγείωση: «Όλοι ήταν σε υστερία»

Σε αναγκαστική προσγείωση προχώρησε χθες ο πιλότος ενός Airbus A320 της Aegean, που πραγματοποιούσε πτήση από τη Θεσσαλονίκη στη Βαρκελώνη.

Ανάμεσα στους 156 επιβάτες του αεροσκάφους ήταν και ο τραγουδιστής Chesney Hawkers, ο οποίος περιέγραψε στην εφημερίδα Sun τις εφιαλτικές στιγμές μέχρις ότου ο πιλότος να καταφέρει να προσγειώσει το αεροσκάφος στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Νάπολης.

Όπως έγινε γνωστό το αεροπλάνο έπεσε ξαφνικά στα 20.000 πόδια ενώ περνούσε πάνω από την Ιταλία.

«Νομίζαμε ότι θα πέφταμε. Τα αυτιά μας πονούσαν και τα μωρά έκλαιγαν. Ο πιλότος ήρθε από το μεγάφωνο και είπε “επείγουσα προσγείωση – κρατηθείτε”. Μία από τις αεροσυνοδούς ήταν σε εμβρυακή στάση στο πάτωμα προσπαθώντας να φορέσει μάσκα, ενώ παράλληλα προσπαθούσε να μας μιλήσει από την ενδοεπικοινωνία. Το αεροπλάνο κροτάλιζε και πήρε τόσο απότομη κλίση που κοιτάξαμε έξω και βλέπαμε τη θάλασσα. Νομίζαμε ότι θα πέφταμε στο νερό. Η Krissy και εγώ κοιταχτήκαμε και αγκαλιαστήκαμε», ανέφερε ο τραγουδιστής.

Thanks for the email we received as we landed @aegeanairlines I might have a few things to say! #scary #aegean #liveliness #hero #travel #family #love pic.twitter.com/faG7oaUAKB

Μάλιστα όπως είπε, μαζί με τη σύζυγό του βρισκόταν σε πανικό κι άφησαν ένα ηχητικό μήνυμα στην οικογενειακή ομάδα, αποχαιρετώντας τα τρία τους παιδιά και τους συγγενείς τους.

«Αφήσαμε ένα φωνητικό μήνυμα στην οικογένειά μας. Κλαίγαμε και οι δύο και είπαμε στα παιδιά μας πόσο περήφανοι είμαστε γι' αυτά και πόσο τα αγαπάμε. Δεν υπήρχαν άλλες πληροφορίες. Οι αεροσυνοδοί έκλαιγαν και όλοι γύρω μας ήταν σε υστερία. Τότε ξαφνικά το αεροπλάνο σταμάτησε να κροταλίζει και η κάθοδος επιβραδύνθηκε», συνέχισε.

Η αεροσυνοδός ενημέρωσε για την αναγκαστική προσγείωση, οι επιβάτες στήριξαν τα χέρια και τα πόδια στο κάθισμα μπροστά τους και τελικά η προσγείωση ήταν επιτυχημένη, αν και όπως είπε λίγο ανώμαλη.

Αφού το αεροσκάφος σταμάτησε, οι επιβάτες ζητωκραύγασαν με ανακούφιση, ευχαριστώντας με αυτόν τον τρόπο τον πιλότο.

«Όλο το πλήρωμα ήταν υπέροχο. Και ευτυχώς καταφέραμε να διαγράψουμε το ηχητικό μήνυμα όταν προσγειωθήκαμε πριν το ακούσει κάποιος από την οικογένεια», είπε.

Ο ίδιος έβγαλε και μια φωτογραφία με τον κυβερνήτη του αεροσκάφους, την οποία πόσταρε στο Twitter με το εξής μήνυμα:

Thanku 2 all that kept their heads cool, especially #captainfantastic for landing our plane safely 2day.



This was not what we expected 2day, but it's made us appreciate life and those we love just that little bit morehttps://t.co/DBgKkwDRpn



#Aegean #livelife #heroes #scary pic.twitter.com/qAfO4AK48L