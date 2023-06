Σκιάθος: Σοκάρει βίντεο με αεροπλάνο που σηκώνει... στον αέρα τουρίστες

Σοκάρει το βίντεο από το αεροδρόμιο της Σκιάθου, το οποίο αναρτήθηκε στο Twitter και δείχνει αεροπλάνο να... σηκώνει στον αέρα τουρίστες που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση.

«Ένα μικρό δείγμα για το απόλυτο χάος που επικρατεί όταν οι άνθρωποι υποτιμούν τη δύναμη των κινητήρων των αεροσκαφών», γράφει σε ανάρτησή του ο τουρίστας που ανέβασε το βίντεο.

Just downloaded my Skiathos videos from last week, here’s a small preview of the absolute chaos when people underestimate the power of aircraft engines! pic.twitter.com/ll2g9nY8AA