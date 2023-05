Tα 204 καλύτερα εστιατόρια για το 2022- Η λίστα με τις 12 κατηγορίες

Φέτος, στα 6α FNL Best Restaurant Awards καλύπτεται πλέον ολόκληρη η Ελλάδα. H εκδήλωση της βράβευσης των καλύτερων εστιατορίων για το 2022 πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο «Ιωάννης Δεσποτόπουλος» του Ωδείου Αθηνών, τη Δευτέρα 15 Μαΐου. Τα 204 εστιατόρια από όλη την Ελλάδα κατανέμονται σε 12 διαφορετικές «γευστικές» κατηγορίες.

Από τα 204 εστιατόρια που βραβεύονται 159 κερδίζουν ένα αστέρι, 37 δύο αστέρια ενώ 8 κερδίζουν τρία αστέρια. Για μια ακόμη χρονιά κανένα εστιατόριο δεν αξιολογήθηκε με τέσσερα αστέρια.

Από αυτά τα 78 κερδίζουν αστέρι για πρώτη φορά, από τα οποία τα 14 άνοιξαν μέσα στο 2022.

Η λίστα ολοκληρώνεται με 16 ειδικά βραβεία.

1. Διεθνής υψηλή γαστρονομία (13)

Κερδίζουν τρία αστέρια για πρώτη φορά:

Delta Restaurant, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Αθήνα ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΔΥΟ ΑΣΤΕΡΙΑ

Elements, Canaves Oia Epitome Hotel ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΔΥΟ ΑΣΤΕΡΙΑ

Διατηρούν τρία αστέρια:

Lauda, Andronis Boutique Hotel, Σαντορίνη

Σπονδή, Αθήνα

Squirrel, Danai Beach Resort and Villas, Χαλκιδική

Διατηρούν δύο αστέρια:

Hervé, Αθήνα

Le Pavillon, Αθήνα

Patio, The Margi Hotel, Αθήνα

Pelagos, Four Seasons Astir Palace, Αθήνα

Soil, Αθήνα

The Treehouse, Ekies All Senses Resort, Χαλκιδική

The Ziller’s, Αθήνα

Tudor Hall, King George Hotel, Αθήνα

2. Ελληνική υψηλή γαστρονομία (9)

Κερδίζουν τρία αστέρια για πρώτη φορά:

Selene, Katikies Garden, Σαντορίνη ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΔΥΟ ΑΣΤΕΡΙΑ

Διατηρούν τρία αστέρια:

Botrini’s, Αθήνα

Etrusco, Κέρκυρα

Κερδίζουν δύο αστέρια πρώτη φορά

Botrini’s, Katikies Santorini Hotel, Σαντορίνη NEWCOMER

Διατηρούν δύο αστέρια:

Aleria, Αθήνα

CTC, Αθήνα

Galazia Hytra, Summer Senses Hotel, Πάρος

Hytra, Αθήνα

Noble Gourmet Restaurant, Elysium Resort & Spa, Ρόδος

3. Σύγχρονη ελληνική κουζίνα (50)

Κερδίζουν δύο αστέρια πρώτη φορά:

Cantina, Σίφνος NEW ENTRY

Μαραθιά, Τήνος ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ

Old Mill, Elounda Mare, Ελούντα - Κρήτη NEW ENTRY

Pomo D’ Oro, Κέρκυρα ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ

Διατηρούν δύο αστέρια:

Anama, Γιάλοβα Μεσσηνίας

Noēma, Μύκονος

Sense, Athens Was Hotel, Αθήνα

Κερδίζουν ένα αστέρι για πρώτη φορά:

7 Steak Lounge, De Sol Hotel & Spa, Σαντορίνη NEW ENTRY

Apiri Greek Eatery, Ηράκλειο - Κρήτη NEW ENTRY

Avli, Ρέθυμνο - Κρήτη NEW ENTRY

Baos Mykonos, Myconian Korali Relais & Chateau, Μύκονος NEW ENTRY

Bostani, Verina Hotel, Σίφνος NEWCOMER

Γράμψας Εστιατόριο, Ζάκυνθος NEW ENTRY

Elemes Cretan Cuisine, Abaton Island Resort & Spa, Χερσόνησος - Κρήτη NEW ENTRY

Elia, Kapsaliana Village Hotel, Καψαλιανά - Αρκάδι Κρήτη NEW ENTRY

Epsilon Legacy Gastrosuites, Ηράκλειο - Κρήτη NEW ENTRY

Fiore, Lesante Cape, Ζάκυνθος NEWCOMER

Five Senses, Lindos Blu Luxury Hotel & Suites, Βλυχάδες - Ρόδος NEW ENTRY

Metsovo 1350m, Grand Forest Metsovo, Μέτσοβο NEW ENTRY

Mosaico Gastro Wine Bar, Horizon Beach Resort, Κως NEW ENTRY

Naos, Σαντορίνη NEW ENTRY

Οινοποιείο Σιγάλα, Σαντορίνη NEW ENTRY

Rada, Πάρος NEW ENTRY

Σίλφιον, Ιωάννινα NEWCOMER

Therasia, Katikies Kirini Santorini, Σαντορίνη NEW ENTRY

Διατηρούν ένα αστέρι:

Αλμυρίκι, Κάτω Αλμυρή Κορινθία, Πελοπόννησος

Artisanal, Αθήνα

Avant Garden, Σύρος

Barozzi, Νάξος

Bubo Fine Dining, Ekies All Senses Resort, Χαλκιδική

César Meze Bar, Λίνδος-Ρόδος

Cookoovaya, Αθήνα

Δέκα Τραπέζια, Θεσσαλονίκη

Hellas, Πεύκος-Ρόδος

Kalopsia, Τήνος

Κοντοσώρος, Ξινό Νερό

Kooc, Costa Navarino, Πελοπόννησος

Lady Finger, Andronikos Hotel, Μύκονος

Makris Degustation Restaurant, Domes Miramare Corfu, Κέρκυρα

Μαυρίκος, Λίνδος-Ρόδος

Melia, Lesante Blu Hotel, Ζάκυνθος

Ορίζοντας, Πλάτανος-Σάμος

Petra, Canaves Oia Hotel, Σαντορίνη

Philia, Κοκκάρι-Σάμος

Προσήλιο, Ζάκυνθος

Salonika, Makedonia Palace Hotel, Θεσσαλονίκη

Salvia, Aristi Mountain Resort, Ζαγοροχώρια

Throubi, Andronis Concept Hotel, Σαντορίνη

Φοίνο, Καλαμάτα

Χαρούπι, Θεσσαλονίκη

4. Παραδοσιακή ελληνική κουζίνα (33)

Κερδίζουν ένα αστέρι για πρώτη φορά:

Απόμερο, Καρδίτσα NEW ENTRY

Αρακλειά, Ηρακλειά NEW ENTRY

Βάταλος, Φραγκοκάστελο - Κρήτη NEW ENTRY

Ηλιομανώλης, Κάννεβος - Κρήτη NEW ENTRY

Κρίταμον, Αρχάνες - Κρήτη NEW ENTRY

Κυριάκος, Ηράκλειο - Κρήτη NEW ENTRY

Λεβέντης, Άνω Σταλός - Κρήτη NEW ENTRY

Noa Mykonos, Myconian Kyma Design Hotel, Μύκονος NEW ENTRY

Ντουνιάς, Δρακώνα - Κρήτη NEW ENTRY

Ονήσιμος, Πεζά - Κρήτη NEW ENTRY

Πανόραμα, Ασκύφου - Κρήτη NEW ENTRY

Ρακάδικο Οινωδείο, Σητεία - Κρήτη NEW ENTRY

Τα Πλατάνια, Καστελλόριζο NEW ENTRY

Taverna, Daios Cove Hotel, Άγιος Νικόλαος - Κρήτη NEW ENTRY

Χρυσόστομος, Χανιά - Κρήτη NEW ENTRY

Διατηρούν ένα αστέρι:

Στου Βασιλαρακιού, Νάξος

Γαστροδρόμιο Εν Ολύμπω, Λιτόχωρο

Γιουβετσάκια, Αθήνα

Elies, Καρδαμύλη Μεσσηνίας

Ο Θωμάς, Σκλήθρο Φλώρινας

Καλοκαίρι, Αντίπαρος

Κληματαριά (του Μπέλλου), Κέρκυρα

Στου Κώστα (Βασιλειάδη), Καλαμάτα

Μουρτούκαλης-Τα Μπακαλιαράκια, Άργος

Νόμπελος, Ζάκυνθος

Panigiyri, Σαντορίνη

Παράγκα, Απόλλωνας Ρόδος

Rosa’s, Σαντορίνη

Σούλης, Άγιοι Θεόδωροι

Ταβέρνα του Οικονόμου, Αθήνα

Χάραμα, Νάουσα

Χάρης, Νάξος

Ωρομέδων, Κως

5. Σύγχρονη διεθνής κουζίνα (12)

Κερδίζουν δύο αστέρια για πρώτη φορά:

Andromeda Restaurant, Danai Beach Resort And Villas, Χαλκιδική ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ

Διατηρούν δύο αστέρια:

Βενετσιάνικο Πηγάδι, Κέρκυρα

Κερδίζουν ένα αστέρι για πρώτη φορά:

Alfredo’s, Regency Casino Thessaloniki, Θεσσαλονίκη NEW ENTRY

Blue Bay, Atlantica Imperial Resort & Spa, Ρόδος NEW ENTRY

Cabbanes, Myconian Villa Collection NEW ENTRY

GB Roof Garden, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, Αθήνα NEW ENTRY

La Bouillabaisse, Minos Beach Art Hotel Άγιος Νικόλαος - Κρήτη NEW ENTRY

Seeds, Αθήνα NEWCOMER

Διατηρούν ένα αστέρι:

Bill & Coo Gastronomy Project, Bill & Coo Suites & Lounge, Μύκονος

Lycabettus Restaurant, Andronis Luxury Suites, Σαντορίνη

Malabar, The Margi Hotel, Αθήνα

Μ Flavors, Athens Capital Hotel, Αθήνα

6. Modern Bistro (11)

Διατηρούν δύο αστέρια:

Vezené Athens, Αθήνα

Vezené, Cavo Tagoo, Σαντορίνη

Κερδίζουν ένα αστέρι για πρώτη φορά:

Jerar, Αθήνα NEWCOMER

Lost, Αθήνα NEWCOMER

Moldee, Θεσσαλονίκη NEWCOMER

Zurbaran, Αθήνα NEW ENTRY

Διατηρούν ένα αστέρι:

Albergo Gelsomino, Κως

Annie Fine Cooking, Αθήνα

Clochard, Θεσσαλονίκη

Idol, Σαντορίνη

Simul, Αθήνα

7. Γαστροταβέρνες (14)

Κερδίζουν ένα αστέρι για πρώτη φορά:

Broadway, Κως NEW ENTRY

Hasika, Ρέθυμνο - Κρήτη NEW ENTRY

Θamon, Ιωάννινα NEWCOMER

Kakkos Tavern, Ιεράπετρα - Κρήτη NEW ENTRY

Μαγαζάκι που Λέγαμε (Το), Ιωάννινα NEW ENTRY

Πεσκέσι, Ηράκλειο - Κρήτη NEW ENTRY

Tsiftis gastrokoutouki+, Αθήνα NEWCOMER

Διατηρούν ένα αστέρι:

Αξιώτισσα, Νάξος

Απόδραση, Τήνος

Βασιλικός, Καλλίπολη – Ν. Πέλλας

Mezen, Βόλος

Mezen Salonica, Θεσσαλονίκη

Μούργα, Θεσσαλονίκη

Μπλε Καναρίνι, Καλαμάτα

8. Eυρωπαϊκές κουζίνες (7)

Διατηρούν δύο αστέρια:

Veritable, Αθήνα

Διατηρούν ένα αστέρι:

Henri G., Πάρος

Ifestioni Restaurant, Aressana Hotel, Σαντορίνη

Κλαδί Ελιάς, Μεσορόπη Καβάλας

Monzù, Αθήνα

Napul’e, Αθήνα

Sterna, Kinsterna Hotel, Μονεμβασιά Πελοπόννησος

9. High- End Beach Restaurants (4)

Διατηρούν δύο αστέρια:

Scorpios, Μύκονος

Κερδίζουν ένα αστέρι για πρώτη φορά:

Alemagou, Μύκονος NEW ENTRY

Krabo, Αθήνα NEW ENTRY

Διατηρούν ένα αστέρι:

Jackie O’ Beach, Μύκονος

10: Fusion & Ethnic (14)

Διατηρούν δύο αστέρια:

Alali, Σαντορίνη

Matsuhisa Athens, Αθήνα

Matsuhisa Mykonos, Belvedere Hotel, Μύκονος

Κερδίζουν ένα αστέρι για πρώτη φορά:

Byblos, Μύκονος NEWCOMER

Diego, Αθήνα NEW ENTRY

Kinjo, Αθήνα NEW ENTRY

Matzenta Kuzina Del Sol, Χανιά - Κρήτη NEW ENTRY

NYX, Academia Hotel, Αθήνα NEW ENTRY

Διατηρούν ένα αστέρι:

Birdman, Αθήνα

Freud Oriental, Αθήνα

Helios, Four Seasons Astir Palace Athens, Αθήνα

Μικρά Ασία, Αθήνα

Νοlan, Αθήνα

Sushimou, Αθήνα

11. Eστιατόριο για κρέας (11)

Κερδίζουν δύο αστέρια για πρώτη φορά:

Basegrill, Αθήνα ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ

Beefbar Mykonos, Μύκονος ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ

Κερδίζουν αστέρι για πρώτη φορά:

Brutus Tavern, Αθήνα NEW ENTRY

Drakoulis Dry & Raw, Κολωνάκι, Αθήνα NEWCOMER

Fine Mess, Αθήνα NEW ENTRY

Διατηρούν ένα αστέρι:

Beefbar Athens, Αθήνα

Βεργιώτικο, Βέροια

Διαγώνιος, Θεσσαλονίκη

Drakoulis Dry & Raw, Βούλα

Παλιά Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Τηλέμαχος Athens, Αθήνα

12. Εστιατόριο για ψάρι (26)

Κερδίζουν δύο αστέρια για πρώτη φορά:

Varoulko Santorini, Grace Hotel, Σαντορίνη NEWCOMER

Διατηρούν δύο αστέρια:

Μαύρη Θάλασσα, Θεσσαλονίκη

Τραβόλτα, Αθήνα

Varoulko Seaside, Αθήνα

Κερδίζουν ένα αστέρι για πρώτη φορά:

Akti, Αθήνα NEW ENTRY

Bony Fish Seafood Restaurant, Abaton Island Resort & Spa, Χερσόνησος – Κρήτη NEW ENTRY

Dominicale Seafood Restaurant, Ζάκυνθος NEW ENTRY

Κάβος, Ίσθμια NEW ENTRY

Mylos Fish Restaurant, Λέρος NEW ENTRY

Omnia, Canaves Oia Epitome, Σαντορίνη NEWCOMER

Ουζερί Σκοτάδης, Αίγινα NEW ENTRY

Papaioannou Restaurant Καβούρι, Αθήνα NEW ENTRY

Saradari Fish Restaurant, Λιμένας Χερσονήσου – Κρήτη NEW ENTRY

Χιώνα, Χιώνα – Κρήτη NEW ENTRY

Διατηρούν ένα αστέρι:

Αλλού Γυαλού, Σύρος

Armyra by Papaioannou, Costa Navarino, Πελοπόννησος

Bluefish, Αθήνα

Δουράμπεης, Αθήνα

Θαλασσάκι, Τήνος

Μαρίνα, Χαλκιδική

Mario Restaurant & Farm, Πάρος

Milos, Αθήνα

Papaioannou Restaurant Πειραιάς, Αθήνα

Τριζόνι Exclusive, Θεσσαλονίκη

Trizoni Sea Treasures, Χαλκιδική

Toula’s, Κέρκυρα

Bραβείο Συνολικής Προσφοράς: Φωκίωνας Ζησιάδης

Βραβείο προσφοράς στην τοπική παράδοση: Γιώτα Κουφαδάκη

Restaurant of the year: Delta Restaurant

Chef of the year: Αστέριος Κουστούδης

Best everyday city restaurant of the year: Artisanal

Hidden gem of the year: Βασιλικός

Pastry chef of the year: Μιχάλης Χατζηκαλημέρης

Restaurant manager of the year: Μιχάλης Λαδάς

Καλύτερο μπαρ εστιατορίου: Nikkei

Best wine list of the year:

Squirrel, Χαλκιδική

Selene, Σαντορίνη

Terroir, Κοζάνη

Best street foof restaurants of the year:

Feyrouz

Holy Llama

Hoocut

Makaronino

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο