Επίσημη έναρξη της τουριστικής σεζόν.... το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

Πιο νωρίς από ποτέ ξεκίνησε φέτος η τουριστική σεζόν. Μετά την κοσμοσυρροή του Πάσχα, για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς δεν πέφτει ούτε καρφίτσα σε δημοφιλείς προορισμούς. Ακόμα και η Αθήνα ήδη βουλιάζει από ξένους επισκέπτες.

Μια βόλτα στο Καλλιμάρμαρο, αποδεικνύει πως η πρωτεύουσα σφύζει από ξένους ταξιδιώτες.

Με το τριήμερο της Πρωτομαγιάς να ακολουθεί τις γιορτές του Πάσχα, χαμόγελα σκορπίζει και ο... εσωτερικός τουρισμός στους επαγγελματίες του κλάδου. Ειδικά σε δημοφιλείς προορισμούς, οι οποίοι βρίσκονται κοντά στα αστικά κέντρα, όπως τα νησιά του Αργοσαρωνικού και η Πελοπόννησος.

«Αυτή τη στιγμή στη Ναύπακτο είμαστε στο 98% της πληρότητας και δεν έχουμε φτάσει το 100%, λόγω κάποιων τελευταίων ακυρώσεων. Θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες θα αγγίξουμε το 100% όλα τα καταλύματα της περιοχής» ανέφερε ξενοδόχος στην περιοχή.

Οι τιμές διανυκτέρευσης στα καταλύματα της Ναυπάκτου ξεκινούν από 50 ευρώ και φτάνουν τα 150 για ένα δίκλινο με πρωινό , ενώ στις Σπέτσες το κόστος ξεκινά από 70 ευρώ για ένα δωμάτιο χωρίς πρωινό και φτάνει τα 100 όταν προσφέρεται πρωινό.

To λιμάνι της Ναυπάκτου/ Photo by Joshua Woods on Unsplash

«Οι κρατήσεις μας θα έλεγα άνετα ότι περνάνε το 75%. Υπάρχουν ακόμα δωμάτια αλλά τα πολλά έχουν φύγει κι είμαστε χαρούμενοι» σημείωσε ο Χρήστος Ορλφώφ, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σπετσών.

«Οι πληρότητες αυτή τη στιγμή αγγίζουν το 80%. Ευελπιστούμε τις επόμενες δυο μέρες να φτάσουμε το απόλυτο 100%» ανέφερε ο Σταύρος Καλαμάκης, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αίγινας.

Πάντως, το τριήμερο της Πρωτομαγιάς φαίνεται πως ο καιρός θα είναι σύμμαχος για τους εκδρομείς, αφού ο υδράργυρος θα κινείται μεταξύ 20°C και 23°C.

