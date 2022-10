Έβρος: Χτυπημένοι οι 92 μετανάστες που εγκαταλείφθηκαν γυμνοί

Σοκαρισμένη παραμένει η κοινή γνώμη από την απάνθρωπη κίνηση των τουρκικών αρχών να εγκαταλείψουν σε ελληνικό έδαφος στον Έβρο 92 μετανάστες ολόγυμνους και χωρίς κανέναν εξοπλισμό. Μάλιστα ο πρόεδρος των Συνοριοφυλάκων Έβρου αποκάλυψε ότι οι μετανάστες ήταν και χτυπημένοι.

«Είναι εμφανές ότι από την τουρκική πλευρά τους χτύπησαν, τους ξέντυσαν και τους προώθησαν προς την Ελλάδα», δήλωσε ο κ. Χρυσοβαλάντης Γιαλαμάς στο ThessToday.gr και πρόσθεσε:

«Κάνουμε πάνω από 20 χρόνια αυτό το επάγγελμα και αυτό που συζητάμε με τους συναδέλφους, είναι πως δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τόσο απάνθρωπο, εξευτελιστικό και ντροπιαστικό».

Οι ίδιοι οι μετανάστες είπαν πως τουρκικά στρατιωτικά οχήματα τους μετέφεραν στις όχθες του Έβρου, τους επιβίβασαν σε πλαστικές βάρκες, τους άρπαξαν τα προσωπικά τους αντικείμενα και τα ρούχα τους και έσπρωξαν τις βάρκες στην ελληνική πλευρά.

Οι περισσότεροι είναι Αφγανοί, ενώ κάποιοι κατάγονται από τη Συρία και το Πακιστάν.

Όλες οι ανάγκες ένδυσης-σίτισης και πρώτων βοηθειών των ανωτέρω προσώπων καλύφθηκαν άμεσα από τις Ελληνικές Αρχές.

Οι μετανάστες βρίσκονται στο Τμήμα Αστυνομικής Φύλαξης Φερών και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στο ΚΥΤ Φυλακίου για την ταυτοποίησή τους.

«Ντροπή για τον πολιτισμό», χαρακτήρισε ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Νότης Μηταράκης την εγκατάλειψη των μεταναστών στον Έβρο.

«Αναμένουμε από την Άγκυρα να διερευνήσει το περιστατικό και να προστατεύσει επιτέλους τα σύνορα της με την Ευρωπαϊκή Ένωση», επεσήμανε σε ανάρτησή του στο Twitter ο κ. Μηταράκης.

Παρ’ όλ’ αυτά το αυτί της Τουρκίας δεν ιδρώνει και σήμερα, Κυριακή ο υφυπουργός Εσωτερικών, Ισμαήλ Τσατακλί σε ένα κρεσέντο προκλητικότητας κατηγόρησε την Ελλάδα για fake news, όσον αφορά στην υπόθεση των 92 γυμνών μεταναστών στον Έβρο.

As you couldn’t find one single case of human rights violation by 🇹🇷, you just seek to expose image of your cruelty you’ve inflicted as if 🇹🇷’s done!

Spend your time to obey human rights, not for manipulations & dishonesty!

C’mon, it’s not big deal; just be little bit civilised! https://t.co/Wu45kEN8tQ