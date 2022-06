Φοιτητικά σπίτια: 8 προτάσεις για τη μείωση του κόστους στέγασης

Όλα όσα είπε ο Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E- Real Estates.

Η αύξηση των ζητούμενων μισθωμάτων, η ενεργειακή κρίση και ο πληθωρισμός, αναμένεται να επιβαρύνουν ραγδαία την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά το κόστος διαβίωσης του φοιτητή.

«Η φετινή χρονιά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η πιο δύσκολη χρονιά ακόμη και από τα χρόνια των μνημονίων. Η εξίσωση θα είναι πολύ δύσκολη για τις οικογένειες που από τη μία θα έχουν τη χαρά να δουν το παιδί τους να περνά στο πανεπιστήμιο και από την άλλη, η σχολή αυτή να μη βρίσκεται στην πόλη της οικογενειακής κατοικίας», σημείωσε ο Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E- Real Estates.

Σύμφωνα με έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ ένας πολύ μεγάλος αριθμός νοικοκυριών διαβιεί επί μακρόν σε συνθήκες οικονομικής επισφάλειας, καθώς το μηνιαίο εισόδημα για περισσότερα από 4 στα 10 νοικοκυριά δεν επαρκεί για όλο τον μήνα, αλλά για μόλις 19 ημέρες (μεσοσταθμικά).

Την ίδια ώρα, ο πληθωρισμός καλπάζει. Τον Απρίλιο σκαρφάλωσε στο 10,2% καταγράφοντας νέο αρνητικό ρεκόρ, ενώ οι ανατιμήσεις σε αγαθά μπορεί να ξεπεράσουν ακόμα και το 35%.

«Με αυτά τα δεδομένα, υπάρχουν υποψήφιοι οι οποίοι γνωρίζοντας τα οικονομικά δεδομένα της οικογένειάς τους, αναμένεται να επιλέξουν σχολές στην πόλη τους, προκειμένου να μην επιβαρύνουν με το κόστος της φοιτητικής κατοικίας και διαβίωσης σε μία άλλη πόλη, τον οικογενειακό προϋπολογισμό», συμπλήρωσε.

Τα μέτρα - προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος της φοιτητικής κατοικίας

Σύμφωνα με τον κ. Μπάκα, υπάρχουν μέτρα που μπορεί να θεσμοθετήσει η πολιτεία άμεσα για την αντιμετώπιση της ραγδαίας αύξησης του κόστους στέγασης, μερικά εκ των οποίων έχουν μάλιστα προκαθορισμένη χρονική διάρκεια.

Επαναφορά της έκπτωσης φόρου ενοικίου για τους φοιτητές που σπουδάζουν σε άλλη πόλη

«Η επαναφορά της έκπτωσης φόρου ενοικίου για τους φοιτητές που σπουδάζουν σ’ άλλη πόλη αποτελεί ένα δίκαιο μέτρο για τον οικογενειακό προϋπολογισμό και παράλληλα αποτελεί έμμεση ελάφρυνση του κόστους στέγασης. Ανάλογα με την περίπτωση, η καταβολή του φοιτητικού ενοικίου μπορεί να αποτελέσει και τεκμήριο διαβίωσης για τον οικογενειακό προϋπολογισμό».

Επαναφορά της έκπτωσης φόρου για το ενοίκιο κύριας κατοικίας με προσαυξημένο συντελεστή για τις οικογένειες με σπουδαστή εκτός κύριας κατοικίας

«Με την επαναφορά της έκπτωσης φόρου για το ενοίκιο κύριας κατοικίας, θα υπάρξει ελάφρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού».

Φορολογικά κίνητρα για μακροχρόνιες μισθώσεις άνω των 5 ετών, με προοδευτική φορολογική απαλλαγή για τα εισοδήματα που λαμβάνονται από τον ιδιοκτήτη.

Φορολογικά κίνητρα για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που θα ανανεώσουν εντός του 2022- 2023 τη μισθωτική σύμβαση στον ίδιο εκμισθωτή χωρίς αύξηση του ενοικίου ιδιαίτερα τη στιγμή που ο πληθωρισμός καλπάζει.

Φορολογικές εκπτώσεις στους ιδιοκτήτες που μειώνουν τα ενοίκια τους, ένα μέτρο που μελετά ήδη η Ισπανία.

Επιδότηση ενοικίου σε ευρύτερες ομάδες πολιτών κι όχι μόνο σε οικογένειες ή εργαζόμενους φοιτητές που λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Επιδότηση του λογαριασμού του ρεύματος έως και 100% της αύξησης στη φοιτητική κατοικία με εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια.

Αξιοποίηση των αδήλωτων ακινήτων- αγνώστου ιδιοκτήτη που θα προκύψουν, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο και θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και των ακινήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης που δε χρησιμοποιούνται. Η αξιοποίηση μπορεί να πραγματοποιεί με τον κάτωθι τρόπο:

«Να εκχωρηθούν τα ακίνητα στο νέο οργανισμό στεγαστικής πολιτικής που θα δημιουργήσει το Ελληνικό Δημόσιο

Ο νέος οργανισμός θα προκηρύξει διαγωνισμό μακροχρόνιας εκμετάλλευσης (ακόμη και χωρίς κόστος μίσθωσης για τον ιδιώτη επενδυτή) των ακινήτων σε ιδιώτες, με την υποχρέωση να ανακαινιστούν πλήρως, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του οργανισμού του Δημοσίου και παράλληλα να προσφερθούν προς μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό μίσθωμα 3€- 4€/τ.μ.

Ανάλογα με τη πρόταση που θα καταθέσει ο ιδιώτης επενδυτής, θα μπορεί να δίνεται η δυνατότητα, ο οργανισμός του δημοσίου να εισπράττει μέρος των εσόδων, ώστε να χρηματοδοτεί το κόστος στέγασης ευπαθών ομάδων και νέων ζευγαριών που δεν εντάχθηκαν σε κατοικίες προσιτού ενοικίου. Δηλαδή, θα μπορεί να παρέχεται δυνατότητα να ανακαινίσουμε δωρεάν, να στεγάσουμε με προσιτό ενοίκιο τον κόσμο που έχει ανάγκη και παράλληλα να εισπράττουμε εισοδήματα για να παρέχουμε στήριξη μέσω επιδομάτων σ΄ όσους δεν μπορούν να ενταχθούν».

Φορολόγηση των κενών οικιστικών ακινήτων με απαλλαγή στην περίπτωση κατοίκησης τους

Το άνωθεν μέτρο έχει εφαρμοστεί στη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ, Ιρλανδία και στις πολιτείες Vancouver και Oakland του Καναδά, με μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα την αύξηση της διαθεσιμότητας ακινήτων προς ενοικίαση.

Φορολογικά και χρηματοδοτικά κίνητρα σε ιδιοκτήτες ακινήτων που χαρακτηρίζονται ως υποβαθμισμένα- εγκαταλελειμμένα

Η πόλη της Ρίγας (Λετονία) θέσπισε έναν κανονισμό για την αύξηση του φόρου ιδιοκτησίας μέχρι και 10-15 φορές υψηλότερο σε κτίρια που χαρακτηρίζονται ως υποβαθμισμένα, για να ενθαρρύνουν την αποκατάστασή τους. Για το σκοπό αυτό, ίδρυσαν την Επιτροπή Επιθεώρησης Υποβαθμισμένων Κτιρίων (Commission for the Inspection of Degraded Buildings). Η απειλή των φορολογικών αυξήσεων στη Ρήγα οδήγησε σε σημαντικές δραστηριότητες ανακαίνισης. Το άνωθεν μέτρο στη χώρα μας θα μπορούσε να λειτουργήσει συνδικάστηκα με τη παροχή φορολογικών κινήτρων για τους ιδιοκτήτες καθώς και προγραμμάτων χρηματοδότησης για να ενθαρρύνει την αποκατάσταση των κενών κατοικιών για την ενίσχυση της παροχής προσιτής στέγασης.

Διεύρυνση της επιδότησης λογαριασμού του ρεύματος και στη φοιτητική κατοικία, που δεν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία στη φορολογική δήλωση του φοιτητή

«Πολλοί γονείς έχουν υπογράψει το μισθωτήριο συμβόλαιο φοιτητικής κατοικίας στο όνομά τους και ο φοιτητής έχει δηλωθεί ως φιλοξενούμενος. Εφόσον προσκομιστούν τα αποδεικτικά έγγραφα φοίτησης, μπορεί να υπάρξει διεύρυνση της επιδότησης λογαριασμού του ρεύματος και στη φοιτητική κατοικία».

Σε κάθε περίπτωση, όπως πρόσθεσε ο κ. Μπάκας, είναι λυπηρό εν έτη 2022, τα όνειρα των εν δυνάμει φοιτητών, με γονείς που δεν διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα, να είναι άμεσα εξαρτώμενα από την τοποθεσία της σχολή επιλογής βρίσκεται στην πόλη της οικογενειακής κατοικίας.

