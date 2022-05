Χαμός σε πτήση στα Χανιά: Βρετανός τουρίστας έριξε μπουνιά στον πιλότο

Ο απόλυτος πανικός επικράτησε σε πτήση ξένης αεροπορικής εταιρείας που προσγειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στα Χανιά. Ένας Βρετανός τουρίστας χτύπησε με μπουνιές και κλωτσιές τον πιλότο του αεροπλάνου αλλά και κάποιος συνεπιβάτες του.

@wizzair guessing this is the reason our flight was delayed (5 minutes prior to boarding) for 12 hours… we were then LOCKED in the airport by security with no explanations? Again now been delayed getting on for nearly 24 hours. #wizzair pic.twitter.com/WTIslAlsN1