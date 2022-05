Στην Αθήνα ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ Τζορτζ Τσούνης

«Καλημέρα από Αθήνα!» έγραψε στα ελληνικά, στην πρώτη ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό του πρεσβευτή των ΗΠΑ στο twitter, ο Τζορτζ Τσούνης.

«Ως ένας περήφανος γιος Ελλήνων μεταναστών, είναι τιμή μου να επιστρέφω στην Ελλάδα και να υπηρετήσω ως ο επόμενος πρεσβευτής των ΗΠΑ. Χαίρομαι πολύ», τόνισε.

Καλημέρα από Αθήνα! As the proud son of Greek immigrants, it's an honor of a lifetime to return to Greece and serve as the next U.S. Ambassador. Χαίρομαι πολύ! pic.twitter.com/82B0CRQEk5

Οι επίσημοι λογαριασμοί του πρεσβευτή των ΗΠΑ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πέρασαν από τον Τζέφρι Πάιατ στον Τζορτζ Τσούνη, με τον Πάιατ να αποχαιρετά τους Έλληνες με μια εικόνα από τις ελληνικές θάλασσες.

Today marks the end of a 9 year experiment in Ambassdorial twitter diplomacy, as this Embassy account transitions to my successor George Tsunis. You can still find me on my new personal account @geoffpyatt And thanks to all who engaged & educated me here through so much history pic.twitter.com/XmFgvH1Qn5