Παπαευαγγέλου: Το self test είναι το όπλο μας για ασφαλή Χριστούγεννα

Ολοκληρώθηκε η σημερινή ενημέρωση του υπουργείου Υγείας για την πορεία του κορωνοϊού στη χώρα. Η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας, Βάνα Παπαευαγγέλου κάνει λόγο για «αργή ύφεση της πανδημίας» στην Ελλάδα.

«Το επιδημιολογικό φορτίο της χώρας παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, με τα ενεργά κρούσματα να ξεπερνούν τις 50.000 για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα. Την εβδομάδα 22-28/11 η θετικότητα ήταν στο 1,74%. Οι περιοχές με υψηλότερα ποσοστά θετικότητας είναι: Γρεβενά, Έβρος, Κοζάνη, Φθιώτιδα, Θεσσαλονίκη και Κιλκίς» είπε η ίδια.

«Μελετώντας τον χάρτη, βλέπουμε πως αυτή την εβδομάδα είχαμε αύξηση στους ενήλικες τουλάχιστον 50%, λόγω της μικρής εμβολιαστικής κάλυψης. Χαρακτηριστική είναι περίπτωση στα Τρίκαλα, στην ηλικία 50-65 ετών μόλις ένας στους πέντε έχει προσέλθει για τρίτη δόση. Να θωρακιστούμε με τον εμβολιασμό ενόψει Χριστουγέννων, με την τρίτη δόση. Οι δέκα περιφερειακές ενότητες με την υψηλότερη θνητότητα, είναι αυτές με τη χαμηλότερη εμβολιαστική κάλυψη» δήλωσε χαρακτηριστικά η κυρία Παπαευαγγέλου.

Η Βάνα Παπαευαγγέλου αποκάλυψε πως πάνω από 450.000 συμπολίτες άνω των 65 ετών δεν έχουν κινητοποιηθεί ακόμα για εμβολιασμό.

Φυσικά η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας μίλησε και για τον τρόπο που μπορούμε να ελέγξουμε τη διασπορά του ιού ενόψει των γιοορτών, απευθύνοντας έκκληση προς όλους να αξιοποιήσουν τα δωρεάν self test που θα δοθούν δωρεάν το διάστημα 6-12 Δεκέμβριου: «Σημαντικό όπλο πριν τα Χριστούγεννα αποτελεί και η χορήγηση self test. Είδαμε το όφελός τους με τη χρήση στα σχολεία, όπου περιόρισε τη διασπορά του ιού. Την επόμενη εβδομάδα ενδέχεται να δούμε μεγάλη αύξηση στα κρούσματα λόγω των self test, αλλά δεν πρέπει να ανησυχήσουμε από αυτό».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο