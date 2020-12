Institute of Life: Πρώτη φορά πιστοποίηση των κλινικών αποτελεσμάτων

Η Institute of Life-IASO, παραμένοντας πιστή στο όραμά της για τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών της και των παρεχόμενων υπηρεσιών της, πιστοποίησε τα κλινικά της αποτελέσματα και τα ποσοστά επιτυχίας της. Η πιστοποίηση αυτή λαμβάνει χώρα για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Η Πιστοποιημένη Επαλήθευση των Στατιστικών μετρήσεων και Δεικτών Κλινικής Αποτελεσματικότητας της Institute of Life - IASO την καθιστά για ακόμα μία φορά, σημείο αναφοράς στη διεθνή επιστημονική κοινότητα των Κέντρων Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Η πιστοποίηση των αποτελεσμάτων έγινε από τον ανεξάρτητο φορέα «Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας και Ασφάλειας Υπηρεσιών Υγείας» και την Temos Hellas, αποκλειστικό αντιπρόσωπο του Οργανισμού Temos International, μετά από μια μακρά διαδικασία επαλήθευσης των στατιστικών δεικτών και των αποτελεσμάτων επιτυχίας της Μονάδας, ανά ηλικιακή ομάδα γυναικών που υποβλήθηκαν σε διαδικασία Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και ανάλογα της μεθόδου που εφαρμόστηκε για την επίτευξη εγκυμοσύνης.

Για τη διαδικασία ελέγχου συμμόρφωσης αναπτύχθηκε ένα ειδικό πρότυπο σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τα κριτήρια για τη διασφάλιση ποιοτικών και αντικειμενικών στατιστικών αναφορών, τα διεθνή πρότυπα για την επαλήθευση των δεδομένων (Data Verification) καθώς και σύμφωνα με τις αρχές του Ευρωπαϊκού Κώδικα για τις Στατιστικές στην Ευρώπη και τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2017/0048 (COD).

Από αριστερά: Θέμης Μαντζαβίνος – Επιστημονικός Διευθυντής Institute of Life – IASO, Αγγελική Κατσάπη – Διευθύνουσα Σύμβουλος Temos Hellas, Γιάννης Κωνσταντάκης – Γενικός Διευθυντής Institute of Life, Έρως Νικητός – Διευθυντής Εμβρυολογικού Εργαστηρίου Institute of Life – IASO

Η κα Αγγελική Κατσάπη διευθύνουσα σύμβουλος του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου Ασφάλειας και Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας και της Temos Hellas δήλωσε σχετικά: «Η επικύρωση και επαλήθευση των κλινικών αποτελεσμάτων της Μονάδας επικεντρώνεται στον τρόπο χρήσης και την προέλευση των δεδομένων για την έκδοση στατιστικών αναφορών και πιο συγκεκριμένα ελέγχει την ακρίβεια, τη διαφάνεια, τη συνοχή και τη συγκρισιμότητά τους. Η πρωτοποριακή αυτή πιστοποίηση των κλινικών αποτελεσμάτων, θεωρώ ότι θα πρέπει να αποτελέσει την απαρχή ευρύτερων πιστοποιήσεων στον κλάδο, ώστε η κάθε γυναίκα, το κάθε ζευγάρι να έχει πλήρη και αντικειμενική γνώση των προσφερόμενων υπηρεσιών των παρόχων υγείας».

Ο κ. Έρως Νικητός διευθυντής του εμβρυολογικού εργαστηρίου της institute of Life – IASO επεσήμανε ότι: «η πιστοποιημένη επαλήθευση των στατιστικών δεδομένων του εμβρυολογικού μας εργαστηρίου αποδεικνύει με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο ότι παραμένουμε πιστοί στο όραμά μας: Να προσφέρουμε δηλαδή τις μέγιστες δυνατές πιθανότητες στο ζευγάρι να πραγματοποιήσει το όνειρό του. Επιπρόσθετα, η ποιοτική ανάλυση των στοιχείων μας επιτρέπει να παρουσιάζουμε εξατομικευμένα σε κάθε γυναίκα τις ρεαλιστικές πιθανότητες επίτευξης εγκυμοσύνης, βάσει των ειδικών χαρακτηριστικών της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά».

Το δείγμα που ελέγχθηκε από τους ειδικούς επιστήμονες του Ινστιτούτου για τη συμμόρφωση με τις διαδικασίες και τις προδιαγραφές επαλήθευσης αξιοπιστίας δεδομένων αφορούσε την περίοδο από Νοέμβριο 2018 έως και τον Νοέμβριο του 2019 και είναι ήδη σε τελικό στάδιο η επαλήθευση των δεδομένων της χρονιάς 2020.