Συνεχίζονται οι εγγραφές για το 6ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο

Από την Οργανωτική Επιτροπή του 6ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» ανακοινώθηκε ότι οι εγγραφές συνεχίζονται.

Το πρόγραμμα οργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών με τη συμμετοχή του Κύκλου Ακαδημαϊκών της Βοστώνης (The Circle of Hellenic Academics in Boston) και της Ελληνοκαναδικής Ένωσης Πανεπιστημιακών του Οντάριο (The Hellenic Canadian Academic Association of Ontario) και η κεντρική του δράση θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη και συγκεκριμένα στη Μεγάλη του Γένους Σχολή από 2-6 Μαΐου 2020.

Η δράση τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Θ.Π. του Αρχιεπισκόπου και Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου, ο οποίος και θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών, καθώς και της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Επίσης, υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη – Σισμανόγλειο Μέγαρο. Μετά από 5 χρόνια αναγνωρισμένης επιτυχίας της διοργάνωσης, η «παράδοση» της καλλιέργειας της εξωστρέφειας και των συνεργασιών με εξέχοντες διεθνείς φορείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και των μέσων ενημέρωσης συνεχίζεται. Υπενθυμίζεται ότι το Δ.Θ.Π. «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» τα προηγούμενα έτη υποστηρίχθηκε από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, την Ελληνική Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων (ελληνικό τμήμα), την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, το Γαλλικό Τμήμα του Ομίλου Ευρωπαϊκού Τύπου (Club de la Presse Européenne, Paris), το Centre Culturel Hellénique του Παρισιού, το Instituto De Letras του Rio De Janeiro University κ.ά.

Ακαδημαϊκή Διευθύντρια του Προγράμματος είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Ελληνικής Γλώσσας του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Fellow του CHS – GR του Πανεπιστημίου Harvard κ. Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη.

Το 6ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο φέρει φέτος τον ειδικότερο τίτλο: «Η διαχρονία της ελληνικής γλώσσας: Ρίζες και προοπτική»

Ενδεικτικές θεματικές:

Ζητήματα ιστορίας της ελληνικής γλώσσας

Η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών σήμερα

Αρχαίες και νέες διάλεκτοι

Μύθοι και αλήθειες για την ελληνική γλώσσα

Γλωσσική αλλαγή και κοινωνικοπολιτικοί παράγοντες

Η διάδοση της ελληνικής γλώσσας των ελληνικών σπουδών

Η ελληνική γλώσσα στην τέχνη και τη λογοτεχνία

Η ελληνική γλώσσα στα ΜΜΕ

Ελληνική γλώσσα και διαδίκτυο

Διεπιστημονικές προσεγγίσεις

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, διδάκτορες, εκπαιδευτικούς, ενώ δέχεται και ένα ποσοστό επαγγελματιών που έχουν αντίστοιχα ενδιαφέροντα, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης. Προσφέρει πιστοποιητικά αναγνώρισης συμμετοχής και εκπαιδευτικό υλικό στους συμμετέχοντες. Επιπλέον, περιλαμβάνει σημαντικές πολιτιστικές δραστηριότητες.

Και δεύτερη δράση του Δ.Θ.Π.

Επιπλέον, φέτος το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο καινοτομεί καθώς εμπλέκει σοβαρά στον κύκλο των δραστηριοτήτων του, τους απόφοιτούς του.

Έτσι, οργανώνει και στηρίζει μία νέα δράση στους κόλπους του, στην οποία πρωτοστατεί ο Όμιλος Αποφοίτων ο οποίος λειτουργεί εδώ και έναν χρόνο διαδικτυακά, με επικεφαλής τον κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου Γλωσσολογίας του Lancaster University κ. Δημήτριο Βαρδαβά.

Η δράση αυτή ονομάζεται συμβολικά «Το Μικρό Θερινό» και θα πραγματοποιηθεί από 10-13 Ιουλίου στη Σκιάθο και συγκεκριμένα στο πολιτιστικό κέντρο Μπούρτζι. Συμμεριζόμενο τη φιλοσοφία του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου, το «Μικρό Θερινό» θα στηριχθεί από τον φορέα Study in Greece, στο Academic Advisory Board του οποίου συμμετέχει η Ακαδημαϊκή Διευθύντρια του Δ.Θ.Π. κ. Νικολέττα Τσιτσανούδη Μαλλίδη, η οποία και θα έχει την επιστημονική ευθύνη της δράσης.

Το θέμα του «Μικρού Θερινού» θα είναι το εξής: «Η ηθική και η ιδεολογία στη γλώσσα των ΜΜΕ»

Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν πανεπιστημιακοί, δημοσιογράφοι και κυρίως μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πληροφορίες και υποβολή βιογραφικών/αιτήσεων εγγραφών: Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, Επιστημονικώς Υπεύθυνη Έργου, nitsi@uoi.gr και στην ιστοσελίδα summerschool.ac.uoi.gr