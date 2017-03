MEDIA

Ο ελληνικός τελικός της Eurovision 2017 ξεκίνησε στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ και αμέσως έγινε πρώτο trend στο twitter!

Η Demy είναι αυτή που θα μας εκπροσωπήσει στον φετινό διαγωνισμό, αλλά η παρουσιάστρια Έλενα Μπουζαλά ήταν αυτή που έκλεψε τις εντυπώσεις το βράδυ της Δευτέρας.

Στο πλευρό του Αντώνη Λουδάρου, η Έλενα Μπουζαλά έκανε μια εμφάνιση βγαλμένη από άλλη εποχή! Το ρούχο που επέλεξε να φορέσει η παρουσιάστρια σχολιάστηκε (όχι και τόσο κολακευτικά) από χιλιάδες χρήστες στα social media…

Οι δυο παρουσιαστές στην αρχή έκαναν μια αναδρομή στα τραγούδια που έχει στείλει η χώρα μας στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό και στην συνέχεια υποδέχτηκαν στο στούντιο τους συντελεστές της φετινής μας συμμετοχής, τον Δημήτρη Κοντόπουλο, τον Φώτη Ευαγγελινό και την Demy!

Οι θεατές θα κληθούν να επιλέξουν ένα από τα τρία τραγούδια που θα ερμηνεύσει η Demy:

Angels

Σύνθεση – παραγωγή: Δημήτρης Κοντόπουλος.

Στίχοι: Romy Papadea.

This is love

Σύνθεση – παραγωγή: Δημήτρης Κοντόπουλος.

Στίχοι: Romy Papadea & John Ballard.

When then morning comes around

Σύνθεση – παραγωγή: Δημήτρης Κοντόπουλος.

Στίχοι: John Ballard.

Τη σκηνοθετική επιμέλεια του τραγουδιού που θα επιλεγεί υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Το τελικό αποτέλεσμα θα προκύψει κατόπιν ψηφοφορίας, 70% της ψήφου του κοινού και 30% της ψήφου της κριτικής επιτροπής των Ελληνικών κοινοτήτων της Ομογένειας.

Το κοινό ψηφίζει ως εξής:

Οι τηλεθεατές εντός Ελλάδος, θα μπορούν να ψηφίσουν με δύο τρόπους: μέσω τηλεφωνικής κλήσης από σταθερό τηλέφωνο ή μέσω γραπτού μηνύματος από κινητό τηλέφωνο.

Ειδικότερα:

- Η ψηφοφορία μέσω τηλεφωνικής κλήσης γίνεται καλώντας τον αριθμό 901.901.40 ΧΧ , προσθέτοντας τον αριθμό του τραγουδιού της επιλογής μας, όπως αυτός θα εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης.

- Η ψηφοφορία μέσω γραπτού μηνύματος γίνεται γράφοντας τον αριθμό προτίμησης του τραγουδιού, όπως αυτός θα εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης και κάνοντας αποστολή στον αριθμό 54340.

Και στις δύο περιπτώσεις η χρέωση είναι 0,62€ ανά κλήση/SMS συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Τα τηλέφωνα υποστήριξης για το κοινό είναι: τα 2111885586 και 2118001524