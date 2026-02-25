VIDEO

MasterChef: «Το Έχουν Κάνει Show» - Τα Καρφιά Του Γιώργου - Video

Η αντίδραση του αρχηγού των μπλε όταν είδε τρεις κόκκινους με μαύρη ποδιά

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
25.02.26, 21:20
Media

Tags:

MASTERCHEF MASTERCHEF ΓΙΩΡΓΟΣ Α. MASTERCHEF 10
Περισσότερα Video

ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ

MasterChef
25.02.26, 21:02
Media
MasterChef: Το Ζητούμενο Της 4ης Ομαδικής Δοκιμασίας
MasterChef: «Το Έχουν Κάνει Show» - Τα Καρφιά Του Γιώργου
25.02.26, 21:02
Media
MasterChef: «Το Έχουν Κάνει Show» - Τα Καρφιά Του Γιώργου
Σάκης Τανιμανίδης
25.02.26, 10:02
Media
Σάκης Τανιμανίδης: Όσα Είπε Για Το Τηλεοπτικό Του Μέλλον
MasterChef: Η 8άδα Του Τάσου Για Την Ομαδική Δοκιμασία
25.02.26, 00:02
Media
MasterChef: Η 8άδα Του Τάσου Για Την Ομαδική Δοκιμασία
MasterChef: Τεστ Δημιουργικότητας Για Την Κόκκινη Μπριγάδα
24.02.26, 21:02
Media
MasterChef: Τεστ Δημιουργικότητας Για Την Κόκκινη Μπριγάδα
Cash or Trash
24.02.26, 18:02
Media
Cash or Trash: Τετραψήφιο deal για το σετ Christofle
Αννα Ζηρδέλη - Κώστας Τσουρός
24.02.26, 11:02
Media
Αννα Ζηρδέλη: Η Αποκάλυψη Που Έκανε Για Τον Κώστα Τσουρό
MasterChef: Ο Γιώργος Πήρε Θέση – Αυτή Είναι Η Οκτάδα
24.02.26, 00:02
Media
MasterChef: Ο Γιώργος Πήρε Θέση – Αυτή Είναι Η Οκτάδα
MasterChef: Το Ιδιαίτερο Mystery Box - Ανατροπές & Εκπλήξεις
23.02.26, 22:02
Media
MasterChef: Το Ιδιαίτερο Mystery Box - Ανατροπές & Εκπλήξεις
Το Star Έκοψε Την Πίτα Του
20.02.26, 13:02
Media
Το Star Έκοψε Την Πίτα Του
Μάρτζυ Λαζάρου
20.02.26, 11:02
Media
Μάρτζυ Λαζάρου: Θα Έκανε Καθημερινή Εκπομπή;
MasterChef: Ποιος Είχε Το Καλύτερο Πιάτο -«Άγγιξε Το Τέλειο»
19.02.26, 23:02
Media
MasterChef: Ποιος Είχε Το Καλύτερο Πιάτο -«Άγγιξε Το Τέλειο»
MasterChef
19.02.26, 21:02
Media
MasterChef: Τι Πήγε Λάθος Με Το Γιουβέτσι Των «Κόκκινων»;
Μαρία Ιωαννίδου
19.02.26, 09:02
Media
Μαρία Ιωαννίδου - J2US: «Θα ήθελα Να Ειμαι Κριτής Του Show»
MasterChef: Άγχος & Δυσκολίες Στη Μεριδοποίηση Στη Δοκιμασία
18.02.26, 23:02
Media
MasterChef: Άγχος & Δυσκολίες Στη Μεριδοποίηση Στη Δοκιμασία
MasterChef 2026
18.02.26, 21:02
Media
MasterChef 2026: Οι Δύο Μπριγάδες Μαγείρεψαν Για Καλό Σκοπό!
Αρναούτογλου: «Χαίρομαι που τα παιδιά στον εθνικό τελικό ήταν ενωμένα»
18.02.26, 12:02
Media
Αρναούτογλου: Τι Είπε Για Αkyla & Υπόλοιπους Διαγωνιζόμενους
Χατζηνικολάου: «Δε θα έλεγα ότι η φετινή χρονιά ήταν κορυφαία»
18.02.26, 12:02
Media
Χατζηνικολάου: Δε Θα Έλεγα ότι η Φετινή Χρονιά ήταν Κορυφαία
Γιώργος MasterChef: Οι 8 Παίκτες Που Επέλεξε Για Την Ομαδική
17.02.26, 23:02
Media
Γιώργος MasterChef: Οι 8 Παίκτες Που Επέλεξε Για Την Ομαδική
MasterChef
17.02.26, 21:02
Media
MasterChef: Τι Περιέχει Το Σημερινό Τεστ Δημιουργικότητας;
Video
MasterChef
Leaders
Φάρμα
Ειδήσεις
Cash Or Trash
Breakfast@Star
ΑΜΤΖ
First Dates
Back to Top