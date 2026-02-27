VIDEO

Akylas: Θα Εμφανιστεί Στον Eθνικό Τελικό Της Σερβίας - Video

H συνάντηση με τον «θρύλο» της Eurovision, Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
27.02.26, 10:51
Celebrities & Gossip Νεα

Tags:

AKYLAS EUROVISION BREAKFAST@STAR
Περισσότερα Video

ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ

Akylas
27.02.26, 10:02
Celebrities & Gossip Νεα
Akylas: Θα Εμφανιστεί Στον Eθνικό Τελικό Της Σερβίας
Ελεονώρα Μελέτη
27.02.26, 10:02
Celebrities & Gossip Νεα
Μελέτη: Η Συμβολή Στην Ευρωπαϊκή ΑπόΦαση Για Τις Αμβλώσεις
Μαρία Αλιφέρη
27.02.26, 10:02
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρία Αλιφέρη: «Η Ωραία Εμφάνιση Είναι Δίκοπο Μαχαίρι»
Σκηνές Δράσης Με Τον Brad Pitt
26.02.26, 15:02
Celebrities & Gossip Νεα
Σκηνές Δράσης Με Τον Brad Pitt Στην Ύδρα
Θανάσης Αλευράς
26.02.26, 09:02
Celebrities & Gossip Νεα
Θανάσης Αλευράς: Τα Σχόλια Του Ηθοποιού Για Την Eurovision!
Λένα Μαντά
26.02.26, 09:02
Celebrities & Gossip Νεα
Λένα Μαντά: Η Απώλεια Του Συζύγου Της Και Το Νέο Βιβλίο
Μαρία Αντουλινάκη
24.02.26, 15:02
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρία Αντουλινάκη: Η Δήλωση Για Τη Μεγάλη Απώλεια
Αλεξάνδρα Σιετή
20.02.26, 10:02
Celebrities & Gossip Νεα
Σιετή: «Ήμουν Σίγουρη Για Τη Νίκη Του Ακύλα»
Λίτσα Πατέρα
20.02.26, 10:02
Celebrities & Gossip Νεα
Λίτσα Πατέρα: Γι' Αυτό Απουσίαζε Από Την Κοπή Πίτας Του ΑΝΤ1
Μαρίνα Σάττι
20.02.26, 09:02
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρίνα Σάττι: Η Πρώτη Αντίδραση Για Τον Akyla & To Ferto
MasterChef: Αυτός Είναι Ο Τέταρτος Υποψήφιος Προς Αποχώρηση
19.02.26, 22:02
Celebrities & Gossip Νεα
MasterChef: Αυτός Είναι Ο Τέταρτος Υποψήφιος Προς Αποχώρηση
Κωνσταντίνος Φραντζής
19.02.26, 15:02
Celebrities & Gossip Νεα
Φραντζής: Μιλά Για Την Εγκυμοσύνη Της Συντρόφου Του
Νίκος Υποφάντης
19.02.26, 14:02
Celebrities & Gossip Νεα
Νίκος Υποφάντης: Ο Στάθης, Ο Τσουρός Και Τα Αρνητικά Σχόλια
Μαρία Ηλιάκη
19.02.26, 14:02
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρία Ηλιάκη: Απαντά Στα Αρνητικά Σχόλια Για Τη Eurovision
Νατάσα Ράγιου για Ferto: «Έπαθα σοκ με τους στίχους»
18.02.26, 14:02
Celebrities & Gossip Νεα
Νατάσα Ράγιου για Ferto: «Έπαθα Σοκ με Τους Στίχους»
Βλαδίμηρος Κυριακίδης
17.02.26, 16:02
Celebrities & Gossip Νεα
Κυριακίδης: Του Έγινε Πρόταση Για Τα «Υπέροχα Πλάσματα;»
Σωτήρης Τσαφούλιας
17.02.26, 15:02
Celebrities & Gossip Νεα
Σωτήρης Τσαφούλιας: «Ζούμε Τον Φασισμό Της Δημοκρατίας»
Μπέσσυ Αργυράκη
13.02.26, 15:02
Celebrities & Gossip Νεα
Μπέσσυ Αργυράκη: Σχολιάζει Akyla Και Good Job Nicky
Γιώργος Κουβαράς
13.02.26, 14:02
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Κουβαράς: Ψηφίζει Akyla Στη Eurovision
Άρια Καλύβα
13.02.26, 14:02
Celebrities & Gossip Νεα
Καλύβα Για Τσουρό: «Η Σιωπή Είναι Ένδειξη Ατολμίας»
Video
MasterChef
Leaders
Ειδήσεις
Cash Or Trash
Breakfast@Star
ΑΜΤΖ
First Dates
Back to Top