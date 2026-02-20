VIDEO

Λίτσα Πατέρα: Γι' Αυτό Απουσίαζε Από Την Κοπή Πίτας Του ΑΝΤ1 - Video

Η αντίδρασή της όταν έμαθε για την απώλεια της μητέρας του Παναγιώτη Στάθη

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
20.02.26, 10:14
Celebrities & Gossip Νεα

ΛΙΤΣΑ ΠΑΤΕΡΑ BREAKFAST@STAR
Αλεξάνδρα Σιετή
20.02.26, 10:02
Celebrities & Gossip Νεα
Σιετή: «Ήμουν Σίγουρη Για Τη Νίκη Του Ακύλα»
Λίτσα Πατέρα
20.02.26, 10:02
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρίνα Σάττι
20.02.26, 09:02
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρίνα Σάττι: Η Πρώτη Αντίδραση Για Τον Akyla & To Ferto
MasterChef: Αυτός Είναι Ο Τέταρτος Υποψήφιος Προς Αποχώρηση
19.02.26, 22:02
Celebrities & Gossip Νεα
Κωνσταντίνος Φραντζής
19.02.26, 15:02
Celebrities & Gossip Νεα
Φραντζής: Μιλά Για Την Εγκυμοσύνη Της Συντρόφου Του
Νίκος Υποφάντης
19.02.26, 14:02
Celebrities & Gossip Νεα
Νίκος Υποφάντης: Ο Στάθης, Ο Τσουρός Και Τα Αρνητικά Σχόλια
Μαρία Ηλιάκη
19.02.26, 14:02
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρία Ηλιάκη: Απαντά Στα Αρνητικά Σχόλια Για Τη Eurovision
Νατάσα Ράγιου για Ferto: «Έπαθα σοκ με τους στίχους»
18.02.26, 14:02
Celebrities & Gossip Νεα
Βλαδίμηρος Κυριακίδης
17.02.26, 16:02
Celebrities & Gossip Νεα
Κυριακίδης: Του Έγινε Πρόταση Για Τα «Υπέροχα Πλάσματα;»
Σωτήρης Τσαφούλιας
17.02.26, 15:02
Celebrities & Gossip Νεα
Σωτήρης Τσαφούλιας: «Ζούμε Τον Φασισμό Της Δημοκρατίας»
Μπέσσυ Αργυράκη
13.02.26, 15:02
Celebrities & Gossip Νεα
Μπέσσυ Αργυράκη: Σχολιάζει Akyla Και Good Job Nicky
Γιώργος Κουβαράς
13.02.26, 14:02
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Κουβαράς: Ψηφίζει Akyla Στη Eurovision
Άρια Καλύβα
13.02.26, 14:02
Celebrities & Gossip Νεα
Καλύβα Για Τσουρό: «Η Σιωπή Είναι Ένδειξη Ατολμίας»
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου
11.02.26, 09:02
Celebrities & Gossip Νεα
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Ο Ρίτσι Κι Η Ανιδιοτελής Του Αγάπη!
Πέτρος Φιλιππίδης
10.02.26, 11:02
Celebrities & Gossip Νεα
Πέτρος Φιλιππίδης: Η Αντίδραση Στην Κάμερα Του Breakfast
Ορέστης Τζιόβας
10.02.26, 09:02
Celebrities & Gossip Νεα
Ορέστης Τζιόβας: Το Σχόλιο Για Την Ταινία Του Μπραντ Πιτ
Μανώλης Κονταρός: H εξομολόγηση για το ατύχημα & η δύναμη ψυχής του
06.02.26, 16:02
Celebrities & Gossip Νεα
Γιάννης Χατζηγεωργίου
06.02.26, 15:02
Celebrities & Gossip Νεα
Γιάννης Χατζηγεωργίου: «Θα Ήθελα Να Πάω στο J2US»
Χριστίνα Τσάφου
06.02.26, 15:02
Celebrities & Gossip Νεα
Χριστίνα Τσάφου: Η Εξομολόγηση Για Τη Μητρότητα
Μάρκος Σεφερλής
05.02.26, 14:02
Celebrities & Gossip Νεα
Μάρκος Σεφερλής: Συμβόλαιο-Μαμούθ Με Το Mega
