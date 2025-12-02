VIDEO

Χάρης Τζωρτζάκης: «Ήρθε Το Ρεύμα Στο Σπίτι Μου» - Video

Όσα είπε ο ηθοποιός για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025
02.12.25, 11:56
Celebrities & Gossip Νεα

Tags:

ΧΑΡΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ BREAKFAST@STAR
Περισσότερα Video

ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ

Χάρης Τζωρτζάκης
02.12.25, 11:12
Celebrities & Gossip Νεα
Χάρης Τζωρτζάκης: «Ήρθε Το Ρεύμα Στο Σπίτι Μου»
Πέτρος Λαγούτης
02.12.25, 09:12
Celebrities & Gossip Νεα
Πέτρος Λαγούτης: Η Απάντηση Για Το Trash Και Το Big Brother
Γρηγόρης Αρναούτογλου
01.12.25, 11:12
Celebrities & Gossip Νεα
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η Απάντηση Στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο
Εβελίνα Νικόλιζα
01.12.25, 09:12
Celebrities & Gossip Νεα
Εβελίνα Νικόλιζα: Όσα Είπε Για Την Τηλεοπτική Της... Απουσία
Γιώργος Μουκίδης
28.11.25, 14:11
Celebrities & Gossip Νεα
Μουκίδης: «Απασφαλίζει» Για Όσους Εκμεταλλεύονται Το AI
First Dates: Το Δώρο Που Έφερε Η Μαίρη Στη Ζενεβιέβ!
27.11.25, 21:11
Celebrities & Gossip Νεα
First Dates: Το Δώρο Που Έφερε Η Μαίρη Στη Ζενεβιέβ!
Λένα Δροσάκη
27.11.25, 15:11
Celebrities & Gossip Νεα
Λένα Δροσάκη: Ο Γιος Της Τής Ζήτησε Αδερφάκι - Η Αντίδραση;
Πέγκυ Ζήνα
27.11.25, 15:11
Celebrities & Gossip Νεα
Πέγκυ Ζήνα: Η Εγκυμοσύνη Και Τα Σχόλια Συναδέλφων
Περικλής Λιανός
27.11.25, 15:11
Celebrities & Gossip Νεα
Περικλής Λιανός: Το Καφέ Της Χαράς & Η Απόρριψη Σκηνοθέτη
Χάρης Γρηγορόπουλος
26.11.25, 13:11
Celebrities & Gossip Νεα
Χάρης Γρηγορόπουλος: Ο Τρελαντώνης & Ο...Καπουτζίδης!
Άρης Μουγκοπέτρος
25.11.25, 12:11
Celebrities & Gossip Νεα
Μουγκοπέτρος: Τι Συμβολίζει Το Βιβλίο Του 13-33;
Μελίνα Ασλανίδου
21.11.25, 12:11
Celebrities & Gossip Νεα
Μελίνα Ασλανίδου: Έτσι Αντιδράει Σε Όσα Λέγονται Για Εκείνη!
Γλυκερία
21.11.25, 09:11
Celebrities & Gossip Νεα
Γλυκερία: Η Πιο Δύσκολη Στιγμή Της Στη Σκηνή
Σταύρος Σβήγκος - Γιολάντα Καλογεροπούλου
20.11.25, 09:11
Celebrities & Gossip Νεα
Σταύρος Σβήγκος: Θα Παντρευτεί Τη Γιολάντα Καλογεροπούλου;
Δημήτρης Παπανικολάου
19.11.25, 12:11
Celebrities & Gossip Νεα
Δημήτρης Παπανικολάου: Όσα Είπε Για Τον Ρόλο Του Μαρκόπουλου
Μπέττυ Μαγγίρα
19.11.25, 09:11
Celebrities & Gossip Νεα
Μπέττυ Μαγγίρα: Οι Νέες Δηλώσεις Της Που Θα Συζητηθούν
Βαγγέλης Χαρισόπουλος
18.11.25, 11:11
Celebrities & Gossip Νεα
Βαγγέλης Χαρισόπουλος: Η Σάτιρα, Οι Διαρροές & Η Δ. Μπάρκα
Δημήτρης Μακαλιάς
17.11.25, 12:11
Celebrities & Gossip Νεα
Δημήτρης Μακαλιάς: Το Σχόλιο Για Την Εκπομπή Της Τσολάκη
Νόνη Δούνια
17.11.25, 10:11
Celebrities & Gossip Νεα
Νόνη Δούνια: Η Θέση Της Στην κόντρα Τσουρού - Λεμπιδάκη
Αλεξία Μουστάκα: Συγκινεί Η Εξομολόγηση Για Τη Μητέρα Της
14.11.25, 15:11
Celebrities & Gossip Νεα
Αλεξία Μουστάκα: Συγκινεί Η Εξομολόγηση Για Τη Μητέρα Της
Video
GNTM
Φάρμα
ΑΜΤΖ
Ειδήσεις
Cash Or Trash
Breakfast@Star
First Dates
Τροχός της Τύχης
Leaders
MasterChef
Shopping Star
Back to Top