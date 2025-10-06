VIDEO

Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Σχολίασε Τις Δηλώσεις Της Κοζάκου - Video

«Να μετονομάσουμε την ΕΡΤ σε... Βατικανέρτ!»

Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025
06.10.25, 10:53
Celebrities & Gossip Νεα

Tags:

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΑΚΟΥ
