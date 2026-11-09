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Πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας Για Τα Τσιπ - Video

Χάνει το «τρένο» των τσιπ η Ευρώπη – Το Πεκίνο μπλοκάρει τις εξαγωγές

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026
09.11.26, 22:03
Κοσμος

Tags:

ΗΠΑ ΚΙΝΑ ΤΣΙΠ ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ ΣΠΑΝΙΕΣ ΓΑΙΕΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
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