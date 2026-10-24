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Καλώδιο GSI: Απέπλευσε Το Γαλλικό Πλοίο Από Νάπολη - Video

Crash test για τα ελληνοτουρκικά

Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026
24.10.26, 17:39
Κοσμος

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ΚΑΛΩΔΙΟ GSI ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR ΓΑΛΛΙΑ
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γαλλικό πλοίο που θα κάνει έρευνες για το καλώδιο
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