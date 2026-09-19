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Θεσσαλονίκη: Αγέλη Aδέσποτων Σκύλων Eπιτέθηκε Σε 12χρονη - Video

Τραυματισμένο το κορίτσι

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026
19.09.26, 00:10
Ελλαδα

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ΣΚΥΛΟΣ ΕΠΙΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12ΧΡΟΝΗ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
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Θεσσαλονίκη: Αγέλη Aδέσποτων Σκύλων
19.09.26, 00:09
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: Αγέλη Aδέσποτων Σκύλων Eπιτέθηκε Σε 12χρονη
Μαζωνάκης: Η Eταιρεία Πίσω Από Τα Μηχανήματα
17.09.26, 20:09
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17.09.26, 14:09
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16.09.26, 14:09
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11.09.26, 23:09
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08.09.26, 23:09
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08.09.26, 15:09
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08.09.26, 15:09
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Ξεκίνησε Πάλι Η Δίκη Τέμπη: Συγκλόνισε Η Κόρη Μηχανοδηγού
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07.09.26, 15:09
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