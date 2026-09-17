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Θάνατος Μαζωνάκη: «Ψέματα, ο ΙΣΑ δεν ενέκρινε το μηχάνημα» - Video

Ψευδή πιστοποιητικά και παραπλάνηση του Συλλόγου από τους κατηγορούμενους

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026
17.09.26, 13:44
Ελλαδα

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ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΓΙΑΤΡΟΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΥΠΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ
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ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ

Μαζωνάκης ο ΙΣΑ δεν ενέκρινε το μηχάνημα
17.09.26, 13:09
Ελλαδα
Θάνατος Μαζωνάκη: «Ψέματα, ο ΙΣΑ δεν ενέκρινε το μηχάνημα»
Διαγωνισμός PISA
16.09.26, 14:09
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Διαγωνισμός PISA: Απογοητευτικά αποτελέσματα για τα παιδιά
Ελληνοτουρκικά θέματα
16.09.26, 14:09
Ελλαδα
Κρίση στον Κόλπο: Οι πολλαπλές συγκρούσεις προκαλούν χάος
Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία
15.09.26, 23:09
Ελλαδα
Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία: «Πρώτο Κουδούνι» Για Τη Νέα Χρονιά
Γιώργος Μαζωνάκης.
11.09.26, 23:09
Ελλαδα
Νέες Καταγγελίες Για Το Ιατρείο Που Πέθανε Ο Μαζωνάκης
Μαζωνάκης: Αύριο Η Νεκροψία Παρουσία Τεχνικού Συμβούλου
10.09.26, 23:09
Ελλαδα
Μαζωνάκης: Αύριο Η Νεκροψία Παρουσία Τεχνικού Συμβούλου
ΑΠΘ: Άγνωστοι Βανδάλισαν Το Σύστημα Για Τον Έλεγχο Εισόδου
08.09.26, 23:09
Ελλαδα
ΑΠΘ: Άγνωστοι Βανδάλισαν Το Σύστημα Για Τον Έλεγχο Εισόδου
Παραβιάσεις στο Αιγαίο
08.09.26, 15:09
Ελλαδα
Αιγαίο: συνεχίζονται οι παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη
Αριστοτέλειο βανδαλισμοί
08.09.26, 15:09
Ελλαδα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο: Βανδαλισμοί στις εστίες
Ξεκίνησε Πάλι Η Δίκη Τέμπη: Συγκλόνισε Η Κόρη Μηχανοδηγού
07.09.26, 23:09
Ελλαδα
Ξεκίνησε Πάλι Η Δίκη Τέμπη: Συγκλόνισε Η Κόρη Μηχανοδηγού
Ελληνοτουρκικά Μποτσαράκος
07.09.26, 15:09
Ελλαδα
Ελληνοτουρκικά: Συνεχίζει να προκαλεί η Άγκυρα
Αναπάντητα τα ερωτήματα για την υπόθεση της Κυψέλης
07.09.26, 14:09
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Κυψέλη: Τα Παιδιά Δεν Είχαν Δηλωθεί Πουθενά
Δολοφονική επίθεση στα Πατήσια
07.09.26, 14:09
Ελλαδα
Πυροβολισμοί Πατήσια: Στο «Μικροσκόπιο» Παρόμοια Υπόθεση
Τι Είναι O Ελ Νίνιο Που Μας Απειλεί -Ειδικός Εξηγεί Στο Star
03.09.26, 21:09
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Τι Είναι O Ελ Νίνιο Που Μας Απειλεί -Ειδικός Εξηγεί Στο Star
Μαύρο Λιθάρι: Πολίτες Ξεσπούν Για Το Έλος Στην Παραλία
03.09.26, 21:09
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Μαύρο Λιθάρι: Πολίτες Ξεσπούν Για Το Έλος Στην Παραλία
Καιρός: Πλημμύρες Και... Απρόοπτα Από Τις Καταιγίδες
03.09.26, 21:09
Ελλαδα
Καιρός: Πλημμύρες Και... Απρόοπτα Από Τις Καταιγίδες
ΓΕΕΘΑ: Εντυπωσιακό Βίντεο Με Ασκήσεις Και Βολές
02.09.26, 16:09
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ΓΕΕΘΑ: Εντυπωσιακό Βίντεο Με Ασκήσεις Και Βολές
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31.08.26, 22:08
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Λέσβος: Συγκινεί Κτηνοτρόφος Που Αποχαιρετά Το Κοπάδι Του
Κύκλωμα Ναρκωτικών: Οι Διάλογοι Που «Καίνε» Τον Ψυχολόγο
29.08.26, 23:08
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Κύκλωμα Ναρκωτικών: Οι Διάλογοι Που «Καίνε» Τον Ψυχολόγο
Παρενοχλούσε 16χρονες Σε Τρόλεϊ
29.08.26, 18:08
Ελλαδα
Λεωφόρος Κηφισίας: Σάτυρος Παρενοχλούσε 16χρονες Σε Τρόλεϊ
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