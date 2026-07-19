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Ρόδος: Ψαράς Μόλις 12 Ετών Έπιασε Καλαμάρι 9,5 Κιλά - Video

«Σεβόμαστε τη θάλασσα. Να μην πετάμε σκουπίδια»

Κυριακή 19 Ιουλίου 2026
19.07.26, 22:01
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο ειδήσεων Star

Tags:

ΡΟΔΟΣ ΨΑΡΑΣ 12ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙ ΨΑΡΕΜΑ
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