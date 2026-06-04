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Θεσσαλονίκη: Ξέχασαν 17χρονη ΑμΕΑ Σε Λεωφορείο Δομής - Video

Τι καταγγέλλουν οι γονείς της στις Αλήθειες με τη Ζήνα

Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026
04.06.26, 15:48
Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα

Tags:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΜΕΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
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