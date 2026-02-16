VIDEO

Βασίλης Σκουλάς: Η Παρουσίαση Του Βιβλίου Του - Video

Το βιβλίο καταγράφει τη ζωή και την πορεία του γνωστού Κρητικού μουσικού

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
16.02.26, 16:49
Ελλαδα

Tags:

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
